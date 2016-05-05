Десятилетний мальчик, нашедший ошибку в Instagram, получил $10 тыс: на что пойдет кругленькая сумма?

Новости Финляндии. Десятилетний мальчик из Финляндии, обнаруживший в Instagram баг, который позволяет пользователям удалять комментарии, получил от Facebook приятное вознаграждение. Яни заплатали 10 тысяч долларов.

Баг – распространенное среди программистов название ошибок в программах.

Обнаружив ошибку в Instagram, школьник написал письмо администрации Facebook.



Яни:

Я мог бы стереть чьи угодно комментарии – Джастина Бибера, например.



В интервью финскому изданию Iltalehti мальчик рассказал, что на полученные деньги собирается купить футбольный мяч и велосипед. Не забыл малыш и о двух своих братьях: им он намерен презентовать два компьютера.

Мальчик вот уже два года вместе со своим братом близнецом занимается программированием.

В будущем ребята намерены работать в сфере информационной безопасности.



Facebook купил Instagram в 2012 году за $1 млрд. Фотосервис является частью программы социальной сети, запущенной в 2011 году.



Яни, кстати, самый молодой пользователь соцсетей, которому владельцы сети выплатили компенсацию за найденную уязвимость.