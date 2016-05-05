Прямой эфир

Десятилетний мальчик, нашедший ошибку в Instagram, получил $10 тыс: на что пойдет кругленькая сумма?

05 мая 2016 15:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Финляндии.  Десятилетний мальчик из Финляндии, обнаруживший в Instagram баг, который позволяет пользователям удалять комментарии, получил от Facebook приятное вознаграждение. Яни заплатали 10 тысяч долларов.

Баг – распространенное среди программистов название ошибок в программах.

Обнаружив ошибку в Instagram, школьник написал письмо администрации Facebook.

Яни:
Я мог бы стереть чьи угодно комментарии – Джастина Бибера, например.

В интервью финскому изданию Iltalehti мальчик рассказал, что на полученные деньги собирается купить футбольный мяч и велосипед. Не забыл малыш и о двух своих братьях: им он намерен презентовать два компьютера.

Мальчик вот уже два года вместе со своим братом близнецом занимается программированием.

В будущем ребята намерены работать в сфере информационной безопасности.

Facebook купил Instagram в 2012 году за $1 млрд. Фотосервис является частью программы социальной сети, запущенной в 2011 году.

Яни, кстати, самый молодой пользователь соцсетей, которому владельцы сети выплатили компенсацию за найденную уязвимость.

# Интернет # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина уничтожил 126-летнюю статую при попытке сделать селфи
05 мая 2016 13:58

Мужчина уничтожил 126-летнюю статую при попытке сделать селфи

Не забудьте загадать желание: звездопад ожидается в ночь на 6 мая
05 мая 2016 10:46

Не забудьте загадать желание: звездопад ожидается в ночь на 6 мая

На Марс отправят глухого и немого робота-гуманоида
05 мая 2016 07:56

На Марс отправят глухого и немого робота-гуманоида