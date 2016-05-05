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Малыш с 31 пальцем родился в Китае

05 мая 2016 16:32
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Новости Китая. Ребенок с 15 пальцами на руках и 16 на ногах появился на свет в китайской провинции Хунань. У малыша по две ладони на каждой руке и отсутствуют большие пальцы.

Мальчик родился четыре месяца назад, и все это время его родители пытаются собрать 30 тысяч долларов. Именно столько стоит операция. Врачам предстоит не только удалить лишние пальцы, но и создать отсутствующие большие пальцы, чтобы мальчик мог жить полноценно.

​У матери ребенка по шесть пальцев на руках и ногах.

Полидактилия (многопалость) – довольно распространенное анатомическое отклонение, встречающееся у одного из пяти тысяч новорожденных. Как правило, лишний палец удаляется еще в детстве.

С подобной аномалией родились многие знаменитости, среди них телеведущая Опра Уинфри и актриса Хэлли Берри. В Индии живет мальчик, у которого 34 пальца – по семь на руках и по 10 на ногах.

Напомним, в прошлом году в США родился ребенок с необычной патологией. У Тимоти Эли Томпсон отсутствуют носовые пазухи и перегородка по причине редкого генетического заболевания, которое встречается у 1-го из 197 млн младенцев. Здесь подробнее.

# Болезни у детей # калейдоскоп

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