Малыш с 31 пальцем родился в Китае

Новости Китая. Ребенок с 15 пальцами на руках и 16 на ногах появился на свет в китайской провинции Хунань. У малыша по две ладони на каждой руке и отсутствуют большие пальцы.



Мальчик родился четыре месяца назад, и все это время его родители пытаются собрать 30 тысяч долларов. Именно столько стоит операция. Врачам предстоит не только удалить лишние пальцы, но и создать отсутствующие большие пальцы, чтобы мальчик мог жить полноценно.

​У матери ребенка по шесть пальцев на руках и ногах.

Полидактилия (многопалость) – довольно распространенное анатомическое отклонение, встречающееся у одного из пяти тысяч новорожденных. Как правило, лишний палец удаляется еще в детстве.

С подобной аномалией родились многие знаменитости, среди них телеведущая Опра Уинфри и актриса Хэлли Берри. В Индии живет мальчик, у которого 34 пальца – по семь на руках и по 10 на ногах.



Напомним, в прошлом году в США родился ребенок с необычной патологией. У Тимоти Эли Томпсон отсутствуют носовые пазухи и перегородка по причине редкого генетического заболевания, которое встречается у 1-го из 197 млн младенцев. Здесь подробнее.