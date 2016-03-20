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На юге Китая слон повредил 15 автомобилей из-за неудачи в любви

20 марта 2016 12:18
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Новости Китая. В провинции Юньнань слон повредил 15 машин. Как говорят сотрудники заповедника, он вышел на стоянку и стал «играть с автомобилями». «Публичное выступление» длилось 20 минут.

Причиной тому стала неразделенная любовь: слон проиграл более сильному сопернику и потерял партнершу.

Свидетелями необычного события стали тысячи туристов. Территория заповедника была переполнена людьми из-за празднования Лунного Нового года, сообщает mid-day.com.

К счастью, никто не пострадал. Впечатленные зрелищем люди снимали происходящие на свои мобильные телефоны. Впрочем, сотрудники заповедника утверждают, что слон и не собирался причинять никому вреда.

Власти пообещали, что владельцы повреждённых автомобилей получат компенсацию.

Автор: Елизавета Будревич

# Дикие животные # калейдоскоп

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