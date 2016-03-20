На юге Китая слон повредил 15 автомобилей из-за неудачи в любви

Новости Китая. В провинции Юньнань слон повредил 15 машин. Как говорят сотрудники заповедника, он вышел на стоянку и стал «играть с автомобилями». «Публичное выступление» длилось 20 минут.

Причиной тому стала неразделенная любовь: слон проиграл более сильному сопернику и потерял партнершу.

Свидетелями необычного события стали тысячи туристов. Территория заповедника была переполнена людьми из-за празднования Лунного Нового года, сообщает mid-day.com.

К счастью, никто не пострадал. Впечатленные зрелищем люди снимали происходящие на свои мобильные телефоны. Впрочем, сотрудники заповедника утверждают, что слон и не собирался причинять никому вреда.

Власти пообещали, что владельцы повреждённых автомобилей получат компенсацию.

Автор: Елизавета Будревич