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В игре World of Tanks появились новые танки на колёсах: как их создавали

25 февраля 2019 10:28
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – операционный продюсер World of Tanks в СНГ– Евгений Криштапович.

Появились танки на колёсах. Что это за зверь и как его заполучить? Чем он лучше?

Евгений Криштапович, операционный продюсер World of Tanks в СНГ:
В феврале мы добавили новую технику в игру, действительно, до этого у нас была только гусеничная, а сейчас появились ещё и лёгкие бронированные машины на колёсах. Это французская разработка, у них, действительно, были такие машины. И сейчас можно попробовать посидеть за их рулём в нашей игре. Мы долго к этому шли и пробовали разные вещи. Здесь основное, что мы стараемся сделать. Это удивит как-то наших игроков, добавит им новый опыт, новые какие-то впечатления от игры, поэтому появляются такие вещи.

В игре World of Tanks появились новые танки на колёсах: как их создавали-1

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# Компьютерные игры # калейдоскоп # Евгений Криштапович # Фотофакт

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