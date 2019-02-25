В игре World of Tanks появились новые танки на колёсах: как их создавали

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – операционный продюсер World of Tanks в СНГ– Евгений Криштапович.

Появились танки на колёсах. Что это за зверь и как его заполучить? Чем он лучше?

Евгений Криштапович, операционный продюсер World of Tanks в СНГ:

В феврале мы добавили новую технику в игру, действительно, до этого у нас была только гусеничная, а сейчас появились ещё и лёгкие бронированные машины на колёсах. Это французская разработка, у них, действительно, были такие машины. И сейчас можно попробовать посидеть за их рулём в нашей игре. Мы долго к этому шли и пробовали разные вещи. Здесь основное, что мы стараемся сделать. Это удивит как-то наших игроков, добавит им новый опыт, новые какие-то впечатления от игры, поэтому появляются такие вещи.