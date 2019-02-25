Посмотрите, как китайские дети любят белорусскую баскетболистку Елену Левченко. Трогательное видео

Новости Беларуси. На днях профессиональная белорусская баскетболистка Елена Левченко опубликовала на своей страничке в Instagram трогательное видео, где она общается со своими маленькими фанатами.
После одного из матчей в Китае спортсменка осталась на баскетбольной площадке, чтобы поговорить с детьми и сделать совместные фотографии. Как минимум одной юной поклоннице Левченко была оказана особая честь – Елена взяла девочку на руки и покружила.
Фото: instagram.com/yelenaleu
Родители ребят были благодарны поступку белоруски, они снимали её на камеру, сопровождая это одобрительными фразами, например, «good job!».
«Это больше, чем просто игра… Общение с этими маленькими фанатами и объятия после игры – абсолютно бесценны. В такие моменты я понимаю, насколько мне повезло, и я очень благодарна», – написала Левченко.
Ролик общения Елены с детьми набрал более тысячи просмотров. Подписчики белоруски похвалили её поступок.
«Это так мило! Она была очень рада встретиться с тобой!»,
«Как же это мило. Самой захотелось к тебе на ручки»,
Фото: instagram.com/yelenaleu
«Лена, ты умничка».
Любовью к детям привлёк к себе внимание и Юрий Литошик. Молодой белорусский парень из Витебска захотел стать воспитателем и теперь у него 26 детей.
«Не ожидал даже, что мне будет приносить такое удовольствие» (здесь подробнее).