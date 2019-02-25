Морской лев стоит на одном ласте, а шпагаты делают на головах. Чем удивит Белгосцирк в юбилейной программе

Свой шестидесятилетний юбилей в этом году отмечает Белгосцирк. Место, где под звук аплодисментов свершаются настоящие чудеса, а артисты – истинные волшебники.

Айдын из цирковой династии, уже 25 лет мужчина отменно ладит с обезьянами и осликами. Он признаётся, что к каждому мохнатому виртуозу нужен свой подход. Всё зависит от возраста, темперамента и способностей. Айдын Исрафилов, дрессировщик Белорусского государственного цирка:

Вот обезьянка взрослая, ей 23 года, репетиции направлены на то, чтобы поддержать хорошее физическое состояние, а вот обезьянка, пять лет, ей нужно много чему научиться.

Несмотря на свои 23, к слову, для обезьяны это преклонный возраст, Рони совершает уникальный трюк: пушистик весьма виртуозно катается на двухколёсном, а вот юный Кузя славится другими способностями: легко и просто у него получается в паре с Айдыном жонглировать мячами.

Айдын Исрафилов:

У каждого зверя свои таланты есть и ты всегда можешь сценарный план скорректировать, если ты видишь, что у него есть свои предпочтения по трюкам, которые ему нравится делать.

Сейчас в цирке особенная атмосфера: стартовала юбилейная программа «Чудесный дом», посвященная его 60-летию. В этом шоу, которое призвано изумлять, объединены номера артистов из Беларуси, России и Украины. Алла Николаева-Алиева, главный режиссёр Белорусского государственного цирка:

«Чудесный дом» – это, прежде всего, чудо людей, которые создают программы, которые выполняют сложнейшие трюки, которые офрмляют эту программу. Мы попытались раскрыть каждую эпоху, эта программа по эпизодам. Эпизод, когда только создавался цирк, потом когда он такой ретро-цирк был.

В этом представлении задействованы акробаты на батуте, гимнасты с хула-хупами, силачи, жонглёры, канатоходцы, дрессированные пони и многие другие. В программе участвуют и приезжие животные-артисты. Так, например, морские львы покорять белорусский цирк прибыли из далекого Геленджика вместе с дрессировщиком Алексеем Гавриловым. Алексей Гаврилов, тренер морских млекопитающих в Геленджике:

Учим, играючи с ними, развиваем их физически, чтобы они могли более тяжелые элементы выполнять. Стойки на одном ласте, баланс держать на мяче и выполнять разные трюки при этом.

На гастроли в Минск из Узбекистана приехали также эквилибристы. Руководитель номера Бехзод – воздушный гимнаст из известной династии цирковых. Сложные элементы мужчина выполняет в компании нескольких артистов, среди которых его жена. К слову, эта бесстрашная хрупкая девушка выступает на высоте пяти метров, будучи беременной.

Оксана Ташкенбаева, эквилибрист на канате:

Нервы – это самое сложное, всегда они есть и будут, это неотъемлемая часть, перед каждой работой нужно настраиваться так, чтобы всё угомонить, выйти, отработать, всё показать и только потом можно выдохнуть, можно начинать психовать. Бехзод Ташкенбаев, артист узбекского цирка:

Элементов много, но то, что сейчас мы показываем на представлении, это самое лучшее! Мы отобрали и специально подготовили для Минска. Самое опасное – когда три человека на канате идёт и двое на головах шпагат сидят – этот элемент уже порядка 30-40 лет никто не исполнял.