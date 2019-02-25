Продюсер World of Tanks в СНГ: «Внутри игр создаются семьи, которые потом продолжают жизнь за её пределами»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – операционный продюсер World of Tanks в СНГ– Евгений Криштапович.

Евгений Криштапович, операционный продюсер World of Tanks в СНГ:

У нас есть такой своеобразный календарь активностей. Если начинать с начала года, то это Новый год, который мы очень ярко отмечаем, потом 23 февраля, 9 мая, День рождения танков – это 12 августа и День танкиста. 8 марта мы тоже отмечаем.

У вас же есть женщины, которые любят играть в танки?

Евгений Криштапович:

Есть женщины-поклонницы. У нас даже есть такая ситуация, что внутри игр создаются семьи, которые потом продолжают жизнь за её пределами.