«В его коре люди оставляют записки с молитвами, а на ветки вешают ленточки». Где стоит побывать в Лепеле

Василий Шкиндер, краевед:

Я думаю для девушек, которые пользовались жерновами, это лучший фитнес. Мы даже попробовали намолоть муки и испекли хлеб.

Этномузей Василия Шкиндера – полное погружение в быт наших предков. Старинные утюги и маслобойки житель агрогородка Великий Полсвиж привозил из командировок по западной Беларуси. И сам не заметил, как стал увозить в прошлое гостей из Польши, Франции, Италии, Америки и других стран. Больно колоритно. Василий Шкиндер:

Каретный сундук, потому что он тоненький и легкий. Он был обит и мне этот подарок сделали глубочане.

Бричка, дети называют «карета». Это из Браславского района люди сделали подарок. Все это рабочее. С таким удовольствием дети катаются, что просто супер!

Изюминка коллекции – деревянные колеса. Когда-то они уносили в звенящую даль наших прадедушек. Мастера делали их из крепкого ясеня и вытачивали спицы на токарном станке. К слову, иметь такой символ солнца дома – сродни оберегу. Белорусские хозяюшки знали, как оставить нечисть за порогом.

Василий Шкиндер:

Двери: моя территория – чужая. И люди делали обереги, вот это уж – оберег. Вот, например, на дверях бычиные рога, на острое нечистая сила натыкается.

Лепельский край – прелюбопытное местечко для туристов. Вместе с нашим краеведом отправляемся на берег одноименного озера. Площадь «синего зеркала» почти 10,7 км квадратных, глубина – 33,7 м.

Добавьте к этому живописные островки и скульптуру Цмока. Легенда гласит, что давным-давно озеро было полно злых духов. Из всех выжил только дракон. Каждый день он просил приносить в жертву молодых людей, но местные нашли «противоядие» в добре. Василий Шкиндер:

Сказали, что нужно делать добрые дела. Накопилась энергия от соверешения добрых дел, появились ангелы. Они заковали Цмока в железные кандалы. И до сих пор он находится в глубине озера, иногда всплывает на поверхность. Он у нас добрый, потому что название «цмок» – это поцелуй. Он спасает детей, рыбаков.

После селфи с Цмоком, не упустите в объективе не менее легендарный костел Святого Казимира – образец позднего классицизма. А затем отправляйтесь на встречу с тайной. Перун, Ярило и Велес укажут путь.

Анастасия Макеева, корреспондент:

А вот и одно из самых сакральных мест на Лепельщине – камень-следовик. По преданию, Ева в один из знойных дней шла по земле и оставила на нем свой след. Так это или нет, но народная тропа сюда не зарастает. На святое место приходят и просят о самом сокровенном, а взамен оставляют какой-то подарок.

Немало здесь бывает и зарубежных монет. В давние времена к чудо-камню обязательно приходили на Коляды и Пасху. Хороший знак – наведаться после дождя. Вода в стопе Евы считается целебной. Василий Шкиндер:

Один достаточно пожилой человек пас коров, и мы спросили его: «Вы что-нибудь знаете про камень?» – «Ну да, святой камень наш. Я вот помню, когда был ребенком, мой папа собирался садить что-то. Приехали на коне, он берет ведро, посыпал в след и что-то говорил. Потом вычерпнул все это, приехал домой, пересыпал пшеницу или ячмень в мешок, перемешал и тогда пошел сеять».

Картина в деревне Малые Торонковичи и вовсе до мурашек. Посреди поля растут каменные кресты. История местного Стоунхенджа – как тайна, покрытая мраком. В 2003 году жители стали звонить в колокол. Из ниоткуда появился камень со странным рисунком, к которому стали приезжать люди чуть ли не каждый день. Приехав на место событий, краеведы обнаружили в лесу еще массу таких крестов. Василий Шкиндер:

Оказывается, в советские времена, когда мелиорация была в 80-е годы, тут были могилы, и бульдозером все камни спихнули в этот лес. Я думаю, это средневековые или стародавние могилы, потому что здесь местные поисковики находили вещи, которым тысячи лет. Своими силами сделали и установили такие камни.

Так воскресла история, и к каменным крестам протоптали дорожку. Каждый сюда приходит со своими мыслями и надеждами. Но на этом мистическая тропа не заканчивается. Под кроной царя-дуба также происходят чудеса. Древу – 250 лет. Повидало оно немало, выросло аж на 25 метров и умещается в объятиях шести взрослых человек. «Мудрому старцу» доверяют сокровенное и не только.