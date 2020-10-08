Девушка спасла лисёнка. Теперь он стал лучшим другом её собаки

Диснеевский мультфильм «Лис и Пес» был воплощен в реальность. Посмотрите на лисицу и бульдога, которые стали лучшими друзьями.

Фото: Kennedy News and Media

Как сообщает Daily Mail, 28-летняя Полина Ашанолла спасла лисицу Марли. Знакомые девушки нашли крошечного двухнедельного детеныша, и, не сумев найти центр, который мог бы принять лисенка, обратились к Полине, которая часто спасает животных. Любительница животных была ошеломлена, когда впервые увидела Марли, потому что детеныш был настолько крошечным, что поместился на ладони Полины.

Фото: Kennedy News and Media

Марли была так больна и истощена, что Полина уверена, лиса умерла бы, если бы ее нашли всего через несколько минут. Девушка сказала: «Марли было так плохо, когда мы ее нашли, она была вся в мухах и клещах».

Фото: Kennedy News and Media

С тех пор Полина посвятила все свое время уходу за Марли. В течение нескольких месяцев девушке приходилось кормить Марли молоком из шприца каждые 90 минут днем ​​и ночью. Марли также прописали различные лекарства в течение четырех месяцев.

Фото: Kennedy News and Media

Девушка добавила: «Я очень устала. Она состарила меня примерно на десять лет, мне пришлось бросить работу своей мечты, потому что появился лисенок, но все это стоило того, чтобы видеть ее такой счастливой и здоровой».

Фото: Kennedy News and Media

Когда Полина впервые привела Марли домой, то она беспокоилась о том, как детеныш поладит с домашними животными. Но через некоторое время Полина увидела, как между Марли и ее четырехлетним бульдогом Эрни началась дружба, девушка сказала: «Они все делают вместе, они неразлучны. Целый день играют друг с другом, каждую ночь вместе спят, вместе гуляют».

Фото: Kennedy News and Media