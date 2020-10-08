Прямой эфир

Девушка спасла лисёнка. Теперь он стал лучшим другом её собаки

08 октября 2020 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Диснеевский мультфильм «Лис и Пес» был воплощен в реальность. Посмотрите на лисицу и бульдога, которые стали лучшими друзьями.

Девушка спасла лисёнка. Теперь он стал лучшим другом её собаки-1

Фото: Kennedy News and Media

Как сообщает Daily Mail, 28-летняя Полина Ашанолла спасла лисицу Марли. Знакомые девушки нашли крошечного двухнедельного детеныша, и, не сумев найти центр, который мог бы принять лисенка, обратились к Полине, которая часто спасает животных. Любительница животных была ошеломлена, когда впервые увидела Марли, потому что детеныш был настолько крошечным, что поместился на ладони Полины.

Девушка спасла лисёнка. Теперь он стал лучшим другом её собаки-4

Фото: Kennedy News and Media

Марли была так больна и истощена, что Полина уверена, лиса умерла бы, если бы ее нашли всего через несколько минут. Девушка сказала: «Марли было так плохо, когда мы ее нашли, она была вся в мухах и клещах».

Девушка спасла лисёнка. Теперь он стал лучшим другом её собаки-7

Фото: Kennedy News and Media

С тех пор Полина посвятила все свое время уходу за Марли. В течение нескольких месяцев девушке приходилось кормить Марли молоком из шприца каждые 90 минут днем ​​и ночью. Марли также прописали различные лекарства в течение четырех месяцев.

Девушка спасла лисёнка. Теперь он стал лучшим другом её собаки-10

Фото: Kennedy News and Media

Девушка добавила: «Я очень устала. Она состарила меня примерно на десять лет, мне пришлось бросить работу своей мечты, потому что появился лисенок, но все это стоило того, чтобы видеть ее такой счастливой и здоровой».

Девушка спасла лисёнка. Теперь он стал лучшим другом её собаки-13

Фото: Kennedy News and Media

Когда Полина впервые привела Марли домой, то она беспокоилась о том, как детеныш поладит с домашними животными. Но через некоторое время Полина увидела, как между Марли и ее четырехлетним бульдогом Эрни началась дружба, девушка сказала: «Они все делают вместе, они неразлучны. Целый день играют друг с другом, каждую ночь вместе спят, вместе гуляют».

Девушка спасла лисёнка. Теперь он стал лучшим другом её собаки-16

Фото: Kennedy News and Media

Эрни сначала боялся Марли, он ей не нравился, но постепенно лиса стала ближе к нему. Через три недели они начали играть вместе. С тех пор стали лучшими друзьями.

Если вы любите домашних животных, то посмотрите на этих питомцев в детстве – подробнее здесь.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Полина Ашанолла # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Самая затратная ситуация – это пробки. Как сэкономить на бензине
07 октября 2020 11:04

Самая затратная ситуация – это пробки. Как сэкономить на бензине

«Из масс-маркета можно тушь, потому что это момент временный». Что лучше покупать из бюджетной и брендовой косметики
07 октября 2020 09:10

«Из масс-маркета можно тушь, потому что это момент временный». Что лучше покупать из бюджетной и брендовой косметики

«Агрессию не проявлять и не смотреть в глаза». Что ещё следует делать, если встретились с диким животным
07 октября 2020 08:28

«Агрессию не проявлять и не смотреть в глаза». Что ещё следует делать, если встретились с диким животным