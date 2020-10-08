Дублёнка-рубашка и сумка-слинг. Какие ещё модные осенние новинки появились в «Марко»

Метаморфозы осени впечатляют не только маэстро изобразительного искусства, но и художников мира моды. Премьерная коллекция дубленок «Luxury Fox» создана по мотивам живописных пейзажей.

Татьяна Ефремова, ведущий дизайнер УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:

В этом сезоне мы разработали очень много моделей для нашей динамичной жизни, для молодых людей, это все укороченные варианты. Тут представлена овчина и двухсторонняя овчина, которую тоже, как и дубленку, можно вывернуть наизнанку, и это будет кожевой наверх. Сейчас очень актуальная в этом сезоне дубленка-рубашка с фактурой с кракелюром.

Фасон мини – в топовых позициях. Оверсайз составляет достойную конкуренцию приталенным моделям. Ледяная пыль, золото, мята, бирюза и миндаль – палитра оттенков буквально «строит глазки». Муки выбора усиливает и инновационная фактура.

Татьяна Ефремова:

Это различные нанесенные пленки, это фольгированные поверхности, металлики и очень много состаренных кракелюрных фактур.

Светлана Юзефович, начальник отдела подготовки производства УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:

При выделке шкур меховой овчины шкуры проходят все стадии – это крошение по кожевой и по волосу и финишные отделки. В наших изделиях мы используем различные варианты отделок: как просто велюр без нанесения каких-то пленок, так и различные пленки.

Добавьте к модному верху стильный низ, например, ботфорты из натуральной кожи или велюра. Стройный силуэт и женственная грация – вуаля. Любителям драйва – образ гранж-дивы.

Юлия Канцевич, художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:

Несмотря на всю брутальность и армейскую направленность, подобную обувь можно носить даже к легкому струящемуся платью.

В нашей коллекции также присутствуют полуботинки на толстой грубой подошве в стиле мартинс, которые подойдут для более ранней осени.

Мужская логика разбивается о модные каноны. В этом сезоне сильный пол ожидает буйство трендов.

Татьяна Ефремова:

Предлагаем как классические варианты, так и более спортивные, как короткие, так и более удлиненные. Есть варианты с новыми фактурами: маслянистые, немножко потресканная кожа. Так же как и в женском ассортименте, для мужчин мы предлагаем дубленки-рубашки.

Мятежный дух должен отражаться во всем: от классических ботинок смелых оттенков до утепленных кроссовок в городском стиле. А качественный аксессуар станет главным модным намеком.

Светлана Грищенко, инженер по стандартизации и сертификации УПП «Витма» холдинга «Марко»:

Это классические деловые портфели жесткой формы из натуральной кожи, сумки кежуал более мягкой формы, сумки-мессенджеры компактные, но в то же время вместительные, их отличительной особенностью является наличие длинного плечевого ремня, сумки-планшеты. Новинкой этого сезона является сумка-слинг – это маленькая плоская сумочка с большим количеством отделений и кармашков.