Певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин поженились?

Новости США. Канадский певец Джастин Бибер женился на американской модели Хейли Болдуин.

Как сообщает портал Рeople, молодые люди вступили в брак 13 сентября в Нью-Йорке. В тот день в соцсетях появилась фотография, на которой Бибер и Болдуин в здание, где регистрируют браки. Также есть информация, что вскоре пара собирается обвенчаться и отпраздновать это с родными и близкими.

Однако пока нельзя сказать, что эти сведения достоверны, т.к. сами молодые люди пока не прокомментировали ситуацию.

Джастин сделал предложение Хейли 7 июля, когда они оба отдыхали на Багамах. Через несколько дней после этого певец разместил эмоциональный пост в Instagram, где признавался девушке в любви и говорил, что мечтает проводить свою жизнь, лучше узнавая её.