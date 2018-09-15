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Певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин поженились?

15 сентября 2018 14:33
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Новости США. Канадский певец Джастин Бибер женился на американской модели Хейли Болдуин.  

Как сообщает портал Рeople, молодые люди вступили в брак 13 сентября в Нью-Йорке. В тот день в соцсетях появилась фотография, на которой Бибер и Болдуин в здание, где регистрируют браки. Также есть информация, что вскоре пара собирается обвенчаться и отпраздновать это с родными и близкими.  

Однако пока нельзя сказать, что эти сведения достоверны, т.к. сами молодые люди пока не прокомментировали ситуацию.  

Джастин сделал предложение Хейли 7 июля, когда они оба отдыхали на Багамах. Через несколько дней после этого певец разместил эмоциональный пост в Instagram, где признавался девушке в любви и говорил, что мечтает проводить свою жизнь, лучше узнавая её.  

Певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин поженились?-1

Фото: instagram.com/justinbieber  

Также он рассказал, что сделал предложение в седьмой месяц, седьмой день недели и седьмого числа, поскольку это число духовного совершенства. А на фотографии на пальце топ-модели было видно помолвочное кольцо.  

В то же время Болдуин лучше скрывала свои чувства, поскольку даже в конце лета она в соцсетях писала, что они с Бибером «абсолютно лучшие друзья».  

Певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин поженились?-4

Фото: instagram.com/haileybaldwin  

Хейли Болдуин – младшая дочь голливудского актера Стивена Болдуина и племянница звезды кино Алека Болдуина. Молодые люди встречались в 2015-2016 годах, но затем расстались. Некоторое время спустя пара возобновила отношения.  

Летом 2018 года Бибер сделал предложение Болдуин.  

Мы ответили на несколько популярных вопросов насчёт пары – подробнее здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Джастин Бибер # Хейли Болдуин

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