«В декабре ей исполнится 60». Дмитрий Шепелев показал маму
Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками своего Instagram-аккаунта фотографиями мамы. Фотографии были сделаны после поста, в котором телеведущий рассказал, как подшутил над ней.
Шоумен в подписи к фото оставил добрые слова о маме. Он написал, что не верит в то, что его маме в этом году исполнится 60 лет.
Дмитрий Шепелев:
Влюбленная в жизнь, непосредственная и легкая, просто красавица.
Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Дмитрий также поделился с подписчиками историей своей маленькой шалости. Чемодан мамы телеведущего потерялся в аэропорту. К Дмитрию багаж доставили только на третий день после перелета. Так как чемодан с вещами был очень долгожданным, телеведущий решил подшутить. Он перевесил бирки аэропорта на другой чемодан, после чего сказал маме, что ей доставили какой-то другой чемодан. Конец истории Дмитрий не опубликовал.
Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Поклонники оставили добрые комментарии и комплименты сыну и маме, отметив семейное сходство.
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