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«В декабре ей исполнится 60». Дмитрий Шепелев показал маму

05 августа 2019 11:17
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Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками своего Instagram-аккаунта фотографиями мамы. Фотографии были сделаны после поста, в котором телеведущий рассказал, как подшутил над ней. 

Шоумен в подписи к фото оставил добрые слова о маме. Он написал, что не верит в то, что его маме в этом году исполнится 60 лет. 

Дмитрий Шепелев: 
Влюбленная в жизнь, непосредственная и легкая, просто красавица. 

«В декабре ей исполнится 60». Дмитрий Шепелев показал маму-1

Фото: instagram.com/dmitryshepelev 

Дмитрий также поделился с подписчиками историей своей маленькой шалости. Чемодан мамы телеведущего потерялся в аэропорту. К Дмитрию багаж доставили только на третий день после перелета. Так как чемодан с вещами был очень долгожданным, телеведущий решил подшутить. Он перевесил бирки аэропорта на другой чемодан, после чего сказал маме, что ей доставили какой-то другой чемодан. Конец истории Дмитрий не опубликовал. 

«В декабре ей исполнится 60». Дмитрий Шепелев показал маму-4

Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Поклонники оставили добрые комментарии и комплименты сыну и маме, отметив семейное сходство. 

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# Звезды # калейдоскоп # Дмитрий Шепелев # Фотофакт

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