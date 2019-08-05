«В декабре ей исполнится 60». Дмитрий Шепелев показал маму

Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками своего Instagram-аккаунта фотографиями мамы. Фотографии были сделаны после поста, в котором телеведущий рассказал, как подшутил над ней.

Шоумен в подписи к фото оставил добрые слова о маме. Он написал, что не верит в то, что его маме в этом году исполнится 60 лет.

Дмитрий Шепелев:

Влюбленная в жизнь, непосредственная и легкая, просто красавица.