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Отгадайте, сколько ей лет. Мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламы

11 июня 2019 15:38
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67-летняя мама модели Наоми Кэмпбелл блестяще справилась с фотосессией в купальнике. В это же время сама Наоми продолжает карьеру и недавно стала лицом бренда Valentino.  

Отгадайте, сколько ей лет. Мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламы -1

Фото: instagram.com/valeriemorriscampbell

Пользователи интернета восхитились Валери Моррис-Кэмпбэлл и решили, что Наоми унаследовала лучшие гены своей мамы.  

Отгадайте, сколько ей лет. Мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламы -4

Фото: jdwilliams.co.uk

Отгадайте, сколько ей лет. Мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламы -6

Фото: jdwilliams.co.uk

Женщина снялась в рекламе пляжной одежды. Валери позировала в купальниках и летних платьях в Греции. Пользователи сети пришли в восторг от того, насколько гармонично смотрится 67-летняя модель в кадре. Эта фотосъемка была проведена с целью вдохновлять женщин и не стыдиться своего тела. Напомним, в прошлом году Валери принимала участие в съемках рекламы с дочерью.   

Ей действительно пятьдесят? У этой женщины фигура лучше, чем была в 35 лет  

Отгадайте, сколько ей лет. Мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламы -9

Фото: instagram.com/valeriemorriscampbell

Кадры съемки получились красочными, а Валери на них выглядела ярко и привлекательно. 67-летняя модель призналась в интервью изданию The Express, что в данный период жизни ей хочется заниматься тем, что действительно приносит удовольствие и вдохновляет. Также Валери поделилась своим отношением к позированию в купальниках в 67 лет: «Да почему бы и нет». Мама Наоми Кэмпбелл рассказала, что не считает нормальным прятать тело в момент старения.  

Отгадайте, сколько ей лет. Мама Наоми Кэмпбелл снялась в купальнике для рекламы -12

Фото: jdwilliams.co.uk

Наоми Кэмпбелл и ее мама Валери Моррис-Кэмпбэлл очень близки: их часто можно заметить вместе на ковровых дорожках и светских мероприятиях.  

Секрет молодости Наоми и Валери Кэмпбелл читайте по ссылке.  

# Звезды # калейдоскоп # Наоми Кэмпбелл # Валери Моррис-Кэмпбэлл

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