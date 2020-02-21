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Лицом в торт. Девочка умилительно насладилась угощением в свой первый день рождения

21 февраля 2020 09:27
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Первый день рождения всегда особенный. Особенно для родителей годовалых детей. 

Как сообщает Daily Mail, маленькая девочка из американского города Буффало дождалась празднования своего дня рождения и нырнула головой в торт. Ребёнок вымазал всё лицо в креме и глазури, но, похоже, в этом не было никакой проблемы. 

Лицом в торт. Девочка умилительно насладилась угощением в свой первый день рождения-1

Фото: ViralHog 

После первого погружения малышка осмотрелась, перевела дыхание и снова нырнула в торт, чтобы насладиться его вкусом. А взрослые в это время посмеивались и записывали видео, которое девочке будет очень интересно посмотреть лет через 10-15. 

Лицом в торт. Девочка умилительно насладилась угощением в свой первый день рождения-4

Фото: ViralHog 

Лицом в торт. Девочка умилительно насладилась угощением в свой первый день рождения-6

Фото: ViralHog 

Недавно мы рассказывали другую историю, связанную с едой и ребёнком.

Дочка отказалась есть отцовские бутерброды, объяснив свои причины в дерзкой записке (здесь подробнее). 

# Дети # калейдоскоп # Фотофакт

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