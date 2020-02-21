Лицом в торт. Девочка умилительно насладилась угощением в свой первый день рождения

Первый день рождения всегда особенный. Особенно для родителей годовалых детей. Как сообщает Daily Mail, маленькая девочка из американского города Буффало дождалась празднования своего дня рождения и нырнула головой в торт. Ребёнок вымазал всё лицо в креме и глазури, но, похоже, в этом не было никакой проблемы.

Фото: ViralHog

После первого погружения малышка осмотрелась, перевела дыхание и снова нырнула в торт, чтобы насладиться его вкусом. А взрослые в это время посмеивались и записывали видео, которое девочке будет очень интересно посмотреть лет через 10-15.

Фото: ViralHog

Фото: ViralHog