Хобби директора Нацбиблиотеки – делать мебель: «Своеобразное искусство, где душа отдыхает»

Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Как Вы проводите свободное время? Как отпуск проводите?

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор:

Увлечений много – отпуск, к сожалению, короткий. И свободное время короткое. Поскольку весь рабочий день, всё рабочее время проходит в общении с людьми и так далее, то хочется определённого уединения. Я сейчас понял, почему те виды спорта, которые я выбрал, они, всё-таки, индивидуальные. Летом это велосипед, зимой это лыжи. Во время отпуска – с юности, друг заразил, увлекаюсь подводным плаванием. Там совершенно фантастический мир под водой со своими звуками, красками, со своей философией. Есть у меня такое хобби – сейчас я дошёл уже до изготовления мебели.