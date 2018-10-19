В Брестской области блогер вырастил огромные тыквы. Видео с гигантами посмотрели более 7 тысяч раз

Новости Беларуси. В Брестской области биолог Виктор Демешко вырастил у себя на даче огромные тыквы. Мужчина снял гигантов на видео, и ролик набрал более семи тысяч просмотров.

Вообще, блогер специализируется на пауках. На его YouTube-канале «Птицееды от Arachnoforbes» рассказывается о самих пауках, их спаривании, продолжительности жизни, линьке.

Не так давно Виктор загрузил первый ролик про тыквы и… он стал самым просматриваемым видео канала. Мужчина написал, что если подписчики заинтересуются растениями, то в следующем году он будет выкладывать ролики постепенного роста тыквы. Похоже, придётся Виктору заняться этим.