В Брестской области блогер вырастил огромные тыквы. Видео с гигантами посмотрели более 7 тысяч раз
Новости Беларуси. В Брестской области биолог Виктор Демешко вырастил у себя на даче огромные тыквы. Мужчина снял гигантов на видео, и ролик набрал более семи тысяч просмотров.
Вообще, блогер специализируется на пауках. На его YouTube-канале «Птицееды от Arachnoforbes» рассказывается о самих пауках, их спаривании, продолжительности жизни, линьке.
Не так давно Виктор загрузил первый ролик про тыквы и… он стал самым просматриваемым видео канала. Мужчина написал, что если подписчики заинтересуются растениями, то в следующем году он будет выкладывать ролики постепенного роста тыквы. Похоже, придётся Виктору заняться этим.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Птицееды от Arachnoforbes
Видео с улыбающимися дачниками и огромными овощами длится почти пять минут. Видеоряд сопровождается лёгкой инструментальной музыкой. Под роликом пользователи оставили несколько положительных комментариев.
«Классные тыковки»,
«Просто супергиганты»,
«А можно мануал по выращиванию таких монстров?»,
«Это какой-то особенный сорт?»,
«Это грандиозно!».
Фото: vk.com/arachnoforbes
По словам авторов канала, тыквы выращивали без органических удобрений. Они были посажены на месяц позже положенного, а ещё лозу растения побило градом. И всё равно овощи достигли поразительных размеров.
Сорт тыквы – «Атлантический гигант». По некоторым данным, масса самого крупного овоща Виктора составляет почти 400 кг. Однако точно сказать нельзя, поскольку нет информации о взвешивании растения.
Наверняка блогер подходил к выращиванию гигантских тыкв очень серьёзно, поскольку в своё время получал образование на кафедре зоологии и генетики БрГУ им. Пушкина и кафедре экологической и молекулярной генетики МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ.
Фото: vk.com/arachnoforbes
Впрочем, Демешко не единственный белорус, который может похвастаться удачным сезоном. Житель Гродно вырастил на даче тыкву массой более 400 кг и с окружностью более 375 см.
Что касается «улова» за пределами РБ, то в конце сентября мы рассказывали об американце, который вырастил самую большую тыкву в истории США.
Овощ Стива Геддеса достиг 1146,7 кг (здесь подробнее).