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Ему был 31 год. Скончался солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко

19 октября 2018 07:56
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На 32 году жизни скончался солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко.

Как сообщил на своей странице в Facebook отец музыканта – Анатолий Бондаренко, его сына не стало ночью восемнадцатого октября.

Как сообщила мать Сергея Бондаренко в интервью «Пятому каналу», смерть сына была неожиданной. Причину смерти женщина не назвала.

Прощание с музыкантом пройдет 20 октября.

Группа «Нэнси» была основана в 1992 году. Самая популярная песня коллектива – «Дым сигарет с ментолом». Музыканты выпустили более 20 альбомов. Сергей Бондаренко начал выступать в составе «Нэнси» с начала 2000-х.

Летом нынешнего года не стало актера из сериала «Счастливы вместе» Александра Исакова. Мужчине было 39 лет. 

Причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии (читать далее). 

# Некролог

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