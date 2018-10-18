«И тут из леса выбежал». В Минском районе на дороге встретили верблюда

Новости Беларуси. В Минском районе водитель на дороге встретил верблюда.
Эта встреча попала на видео. Ролик под названием «И тут из леса выбежал... верблюд» был опубликован на YouTube 17 октября. Видео посмотрели более 8 тысяч раз.
На кадрах животное некоторое время бежит по дороге, а затем сворачивает.
По информации ABW.BY, верблюд ушел с поля агроусадьбы, расположенной неподалеку от места, где видели животное.
По словам представителя агроусадьбы, животное решило погулять. Такое случилось впервые за полтора года – ранее верблюд не предпринимал попытки уйти с поля. Спустя полчаса верблюд вернулся обратно. С животным все в порядке.
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