«Здесь без подъемного крана не обойтись»: тыкву весом 400 кг вырастил на даче житель Гродно

Новости Беларуси. Сказочно большая: гигантская тыква выросла на даче жителя Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Гавранин пока может лишь предположить вес овоща. По самым скромным оценкам тыква уже перешагнула отметку в 400 килограммов. Для Беларуси это рекорд. Корреспондент Галина Буро не поверила, пока не увидела своими глазами.

Галина Буро, СТВ:

Вырастить рекорд – мечта, пожалуй, всех дачников. И на этом участке она, кажется, сбывается. Гигантский овощ на огороде, безусловно, главный экспонат. И он продолжает расти. С такой тыквой и впрямь хоть на бал!

Хозяева участка с улыбкой рассказывают: соседи вначале не верили, что настоящая. Мол, разукрашенный камень или бутафория. Но тыква действительно выросла на этих сотках, а своими листьями образовала треугольник в целых 8 метров! И это не говоря о размерах самого чудо-овоща.

Сергей Гавранин, житель Гродно:

375 сантиметров окружность.

Тыква-гигант – это личный эксперимент Сергея Гавранина. Два года назад увидел ее в интернете и загорелся идеей. Заказал специальные семена из Америки, методом проб и ошибок добился результата. Сам: жене разрешал лишь любоваться.

То, что такая большая вырастет, конечно, не ожидали. Она каждый день прибавляла – и это было верх эмоций! Глянцевая, ярко-оранжевая. За четыре с половиной месяца тыква уже больше 400 килограммов. Под весом приплюснулась и стала похожа на огромный мандарин.

Хорошая, красивая. Малышка была. Серей Гавранин узнавал: в Беларуси таких больших тыкв еще не выращивали. Убирать овощ пока не собирается – пускай растет до морозов. Глядишь, и побьет рекорд СНГ в 450 килограммов.

Сергей Гавранин:

Без подъемного крана не обойтись, на руках ее не вынесешь. Что делать с таким урожаем супруги еще думают: распилить и раздать соседям или найти мастера по резьбе по тыкве. Пока же королева огорода продолжает загорать под зонтиком, как настоящая аристократка.

Накрывать нужно обязательно, потому что солнце, кожура твердеет и она перестает расти.

Заграничная гостья прижилась в белорусских условиях. Как и шелковица, мандарины, айва, розалин. На этом участке с экзотикой постоянные эксперименты. Например, лагенария – она же индийский огурец или вьетнамский кабачок. Из такого овоща изготавливают музыкальные инструменты.