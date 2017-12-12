В больнице прокомментировали состояние певицы Леры Массквы, пострадавшей при пожаре

Новости России. Певица Лера Массква попала в больницу после пожара в ее квартире.

По информации РБК, в момент возгорания в квартире находилась исполнительница, ее супруг и сын. Мальчик получил отравление угарным газом, а его родители получили ожоги. У Массквы – отравление угарным газом и ожоги рук.