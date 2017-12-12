В больнице прокомментировали состояние певицы Леры Массквы, пострадавшей при пожаре

Новости России. Певица Лера Массква попала в больницу после пожара в ее квартире.
По информации РБК, в момент возгорания в квартире находилась исполнительница, ее супруг и сын. Мальчик получил отравление угарным газом, а его родители получили ожоги. У Массквы – отравление угарным газом и ожоги рук.
Фото: instagram.com/masskva
По информации НИИ им. Склифосовского, девушка лежит в ожоговом центре. Состояние исполнительницы оценивается как средней тяжести.
Супруг певицы находится в тяжелом состоянии, он находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.
Как уберечь себя и близких от отравления угарным газом?