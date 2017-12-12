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В больнице прокомментировали состояние певицы Леры Массквы, пострадавшей при пожаре

12 декабря 2017 11:32
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Новости России. Певица Лера Массква попала в больницу после пожара в ее квартире.

По информации РБК, в момент возгорания в квартире находилась исполнительница, ее супруг и сын. Мальчик получил отравление угарным газом, а его родители получили ожоги. У Массквы – отравление угарным газом и ожоги рук.

В больнице прокомментировали состояние певицы Леры Массквы, пострадавшей при пожаре-1

Фото: instagram.com/masskva

По информации НИИ им. Склифосовского, девушка лежит в ожоговом центре. Состояние исполнительницы оценивается как средней тяжести.

Супруг певицы находится в тяжелом состоянии, он находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое.

Как уберечь себя и близких от отравления угарным газом?

# Пожар # Фотофакт # калейдоскоп # Лера Массква

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