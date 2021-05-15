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В 91 катаются на водных лыжах. Эти старички не думают о возрасте, а наслаждаются жизнью

15 мая 2021 10:08
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Говорят, возраст  это всего лишь цифра. Тем не менее многие люди боятся постареть. Беспокоятся они в большей степени за свою внешность, поэтому покупают косметику с антивозрастным уходом за кожей, а некоторые делают даже пластические операции.

Как сообщает Bored Panda, часть пожилых людей этого не стесняется, а наоборот начинает экспериментировать с образами, красить волосы в разные цвета, покупать модную одежду, записываться в спортзал. Посмотрите на этих старичков, у них есть чему поучиться.

«Моя бабушка в день ее 100-летия», 

В 91 катаются на водных лыжах. Эти старички не думают о возрасте, а наслаждаются жизнью-1

Фото: reddit.com/user/ArizonaTrashbag

«Во время карантина бабушка тренировалась, а ей скоро 85»,

В 91 катаются на водных лыжах. Эти старички не думают о возрасте, а наслаждаются жизнью-4

Фото: reddit.com/user/joemaniaci

«Моя 87-летняя бабушка решила, что пора сделать татуировку»,

В 91 катаются на водных лыжах. Эти старички не думают о возрасте, а наслаждаются жизнью-7

Фото: reddit.com/user/Apairofpears

«Мой дедушка катается на водных лыжах в свой 91 день рождения»,

В 91 катаются на водных лыжах. Эти старички не думают о возрасте, а наслаждаются жизнью-10

Фото: reddit.com/user/Penukoko13

«Моя бабушка в 77 лет получила степень доктора философии и является старшей выпускницей университета. Никогда не поздно»,

В 91 катаются на водных лыжах. Эти старички не думают о возрасте, а наслаждаются жизнью-13

Фото: reddit.com/user/officer897177

«В прошлом году бабушке исполнилось 100 лет. Она может простоять в планке 30 секунд»,

В 91 катаются на водных лыжах. Эти старички не думают о возрасте, а наслаждаются жизнью-16

Фото: reddit.com/user/Leopoldo14

«Спрыгнула с парашютом с дедушкой, которому 83»,

В 91 катаются на водных лыжах. Эти старички не думают о возрасте, а наслаждаются жизнью-19

Фото: reddit.com/user/PaperclipGirl

«Мои бабушка и дедушка отпраздновали 60 лет со дня свадьбы», 

В 91 катаются на водных лыжах. Эти старички не думают о возрасте, а наслаждаются жизнью-22

Фото: reddit.com/user/WildRiceBOY920601

«Мой дедушка со своей сестрой 55 лет назад и сейчас», 

В 91 катаются на водных лыжах. Эти старички не думают о возрасте, а наслаждаются жизнью-25

Фото: reddit.com/user/Hookedon

Кстати, в Беларуси тоже есть люди, которые ведут активный образ жизни на пенсии. Эта минчанка показала, как можно нескучно жить – подробнее здесь

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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