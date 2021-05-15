В 91 катаются на водных лыжах. Эти старички не думают о возрасте, а наслаждаются жизнью

Говорят, возраст – это всего лишь цифра. Тем не менее многие люди боятся постареть. Беспокоятся они в большей степени за свою внешность, поэтому покупают косметику с антивозрастным уходом за кожей, а некоторые делают даже пластические операции.

Как сообщает Bored Panda, часть пожилых людей этого не стесняется, а наоборот – начинает экспериментировать с образами, красить волосы в разные цвета, покупать модную одежду, записываться в спортзал. Посмотрите на этих старичков, у них есть чему поучиться.

«Моя бабушка в день ее 100-летия»,