В 91 катаются на водных лыжах. Эти старички не думают о возрасте, а наслаждаются жизнью
Говорят, возраст – это всего лишь цифра. Тем не менее многие люди боятся постареть. Беспокоятся они в большей степени за свою внешность, поэтому покупают косметику с антивозрастным уходом за кожей, а некоторые делают даже пластические операции.
Как сообщает Bored Panda, часть пожилых людей этого не стесняется, а наоборот – начинает экспериментировать с образами, красить волосы в разные цвета, покупать модную одежду, записываться в спортзал. Посмотрите на этих старичков, у них есть чему поучиться.
«Моя бабушка в день ее 100-летия»,
Фото: reddit.com/user/ArizonaTrashbag
«Во время карантина бабушка тренировалась, а ей скоро 85»,
Фото: reddit.com/user/joemaniaci
«Моя 87-летняя бабушка решила, что пора сделать татуировку»,
Фото: reddit.com/user/Apairofpears
«Мой дедушка катается на водных лыжах в свой 91 день рождения»,
Фото: reddit.com/user/Penukoko13
«Моя бабушка в 77 лет получила степень доктора философии и является старшей выпускницей университета. Никогда не поздно»,
Фото: reddit.com/user/officer897177
«В прошлом году бабушке исполнилось 100 лет. Она может простоять в планке 30 секунд»,
Фото: reddit.com/user/Leopoldo14
«Спрыгнула с парашютом с дедушкой, которому 83»,
Фото: reddit.com/user/PaperclipGirl
«Мои бабушка и дедушка отпраздновали 60 лет со дня свадьбы»,
Фото: reddit.com/user/WildRiceBOY920601
«Мой дедушка со своей сестрой 55 лет назад и сейчас»,
Фото: reddit.com/user/Hookedon
Кстати, в Беларуси тоже есть люди, которые ведут активный образ жизни на пенсии. Эта минчанка показала, как можно нескучно жить – подробнее здесь.