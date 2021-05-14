Почему кофе нельзя хранить в холодильнике? Ответил эксперт

Может показаться, что лучший способ продлить срок хранения еды – это положить ее в холодильник, но эксперты предупреждают, что кофе следует хранить только в шкафу. Молотый кофе или цельнозерновой никогда не следует оставлять в холодильнике, потому что это может испортить его вкус.

Как сообщает Daily Mail, причина в том, что кофе впитывает запахи, если хранится вместе с другими продуктами, которые сильно пахнут. Специалисты рекомендуют хранить кофе в герметичном контейнере в шкафу.