Прямой эфир

Почему кофе нельзя хранить в холодильнике? Ответил эксперт

14 мая 2021 11:16
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Может показаться, что лучший способ продлить срок хранения еды – это положить ее в холодильник, но эксперты предупреждают, что кофе следует хранить только в шкафу. Молотый кофе или цельнозерновой никогда не следует оставлять в холодильнике, потому что это может испортить его вкус.

Как сообщает Daily Mail, причина в том, что кофе впитывает запахи, если хранится вместе с другими продуктами, которые сильно пахнут. Специалисты рекомендуют хранить кофе в герметичном контейнере в шкафу.

Почему кофе нельзя хранить в холодильнике? Ответил эксперт-1

Фото: Shutterstock/FotoDuets

Мартин Исарк, дегустатор еды и напитков, основавший веб-сайт Can I Eat It, сказал: «Так много кофе портится из-за плохого хранения, это очень расстраивает производителей кофе. Кофейные зерна – это натуральный продукт, как и вино, они испортятся при неправильном хранении». 

Эксперт кулинарии добавил: «Чтобы ценители наслаждались своим напитком, кофе следует выпить в течение нескольких часов после обжаривания и измельчения зерен».

Несмотря на то, что многие эксперты объясняют, что хранение кофе в холодильнике испортит его аромат, некоторые супермаркеты по-прежнему предлагают покупателям хранить свежемолотый кофе в холодильнике или морозильной камере после открытия. 

Сохранение полезных свойств продукта напрямую зависит от правильности хранения и приготовления. Имбирь – очень полезная пряность. Рассказываем, в каком виде его лучше употреблять – подробнее здесь.
# Еда # калейдоскоп # Мартин Исарк # Фотофакт

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