Девушка показала, что случилось с её столом. После этого вам не захочется покупать стеклянную мебель
Стеклянная мебель стильная и пропускает свет, благодаря чему комната выглядит ярче. Однако у такой мебели есть свой существенный минус.
Пользовательница TikTok по имени Софи Фокс спокойно спала, когда услышала какой-то грохот. Прибежав на шум, девушка обнаружила, что её стеклянный стол рассыпался на осколки, а стоявший на нём монитор рухнул на пол.
Фото: tiktok.com/@sophi3fox
Фокс была поражена, поскольку ещё вечером со столом всё было в порядке. Однако пользователи соцсети не были сильно удивлены. Кто-то объяснил, что если ставить горячие предметы на стекло, то со временем оно ослабевает. Последней каплей могли стать горячий ноутбук или чашка чая.
Фото: tiktok.com/@sophi3fox
Другие комментаторы отметили, что Софи далеко не единственная, кто столкнулся с такой проблемой. Людям не раз приходилось наблюдать, как стеклянная мебель разбивается даже без видимой причины.
«Кошка опрокинула кружку, которая ударилась об стекло. С кошкой всё в порядке»,
Фото: reddit.com/user/c_money_boi
«Первый день карантина. Моя душевая кабинка решила развалиться»,
Фото: reddit.com/user/zorixxe
«Стеклянный стол служил мне около 2 лет, пока однажды утром вдруг внезапно не взорвался на мелкие кусочки. Не осталось ни одной частички размером больше ногтя. Мне потребовалось несколько дней, чтобы очистить дом от стекла».
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