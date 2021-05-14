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Девушка показала, что случилось с её столом. После этого вам не захочется покупать стеклянную мебель

14 мая 2021 10:45
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Стеклянная мебель стильная и пропускает свет, благодаря чему комната выглядит ярче. Однако у такой мебели есть свой существенный минус. 

Пользовательница TikTok по имени Софи Фокс спокойно спала, когда услышала какой-то грохот. Прибежав на шум, девушка обнаружила, что её стеклянный стол рассыпался на осколки, а стоявший на нём монитор рухнул на пол. 

Девушка показала, что случилось с её столом. После этого вам не захочется покупать стеклянную мебель-1

Фото: tiktok.com/@sophi3fox 

Фокс была поражена, поскольку ещё вечером со столом всё было в порядке. Однако пользователи соцсети не были сильно удивлены. Кто-то объяснил, что если ставить горячие предметы на стекло, то со временем оно ослабевает. Последней каплей могли стать горячий ноутбук или чашка чая. 

Девушка показала, что случилось с её столом. После этого вам не захочется покупать стеклянную мебель-4

Фото: tiktok.com/@sophi3fox 

Другие комментаторы отметили, что Софи далеко не единственная, кто столкнулся с такой проблемой. Людям не раз приходилось наблюдать, как стеклянная мебель разбивается даже без видимой причины. 

«Кошка опрокинула кружку, которая ударилась об стекло. С кошкой всё в порядке», 

Девушка показала, что случилось с её столом. После этого вам не захочется покупать стеклянную мебель-7

Фото: reddit.com/user/c_money_boi 

«Первый день карантина. Моя душевая кабинка решила развалиться», 

Девушка показала, что случилось с её столом. После этого вам не захочется покупать стеклянную мебель-10

Фото: reddit.com/user/zorixxe 

«Стеклянный стол служил мне около 2 лет, пока однажды утром вдруг внезапно не взорвался на мелкие кусочки. Не осталось ни одной частички размером больше ногтя. Мне потребовалось несколько дней, чтобы очистить дом от стекла». 

Девушка показала, что случилось с её столом. После этого вам не захочется покупать стеклянную мебель-13

Фото: imgur.com 

Ранее мы рассказывали о девушке, которая не могла понять, почему у неё дома постоянно холодно. Нужно было внимательнее изучить ванную (здесь подробности). 

# Дизайн интерьера # калейдоскоп # Фотофакт

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