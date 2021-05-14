Девушка показала, что случилось с её столом. После этого вам не захочется покупать стеклянную мебель

Стеклянная мебель стильная и пропускает свет, благодаря чему комната выглядит ярче. Однако у такой мебели есть свой существенный минус. Пользовательница TikTok по имени Софи Фокс спокойно спала, когда услышала какой-то грохот. Прибежав на шум, девушка обнаружила, что её стеклянный стол рассыпался на осколки, а стоявший на нём монитор рухнул на пол.

Фото: tiktok.com/@sophi3fox

Фокс была поражена, поскольку ещё вечером со столом всё было в порядке. Однако пользователи соцсети не были сильно удивлены. Кто-то объяснил, что если ставить горячие предметы на стекло, то со временем оно ослабевает. Последней каплей могли стать горячий ноутбук или чашка чая.

Фото: tiktok.com/@sophi3fox

Другие комментаторы отметили, что Софи далеко не единственная, кто столкнулся с такой проблемой. Людям не раз приходилось наблюдать, как стеклянная мебель разбивается даже без видимой причины. «Кошка опрокинула кружку, которая ударилась об стекло. С кошкой всё в порядке»,

Фото: reddit.com/user/c_money_boi

«Первый день карантина. Моя душевая кабинка решила развалиться»,

Фото: reddit.com/user/zorixxe

«Стеклянный стол служил мне около 2 лет, пока однажды утром вдруг внезапно не взорвался на мелкие кусочки. Не осталось ни одной частички размером больше ногтя. Мне потребовалось несколько дней, чтобы очистить дом от стекла».

Фото: imgur.com