Мужчина сделал татуировку в честь жены. Но незнание китайского сыграло с парнем злую шутку
Мужчина хотел показать себя романтиком и набил татуировку в честь супруги. Всё было хорошо, пока парень не встретил коллегу, который знал китайский.
Как сообщает Daily Mail, 37-летний Джимми Эймс из британского города Ипсуич графства Суффолк счастливо женат на 34-летней Микаэле и вместе с ней воспитывает двоих детей. По случаю очередной годовщины со дня свадьбы Джимми захотел как-нибудь по-особенному выразить свою любовь к супруге.
Фото: Kennedy News and Media
Эймс вспомнил, что ему говорил викарий на свадьбе. Мужчина был китайцем и рассказал, что иероглиф «Любовь» представляет собой двух людей под одной крышей. Джимми показалось это романтичным. В итоге он отправился в салон и попросил набить ему этот иероглиф над другим.
Фото: Kennedy News and Media
Однако британец не учёл, что его предыдущий иероглиф «Крыса», сделанный в честь его знака по китайскому гороскопу, исказит общий смысл. В связке два этих иероглифа образуют новое слово, которое обозначает человека, не пропускающего ни одной женской юбки.
Фото: Kennedy News and Media
Сначала всё было нормально, но затем китаец, с которым Джимми общался по работе, обратил внимание на татуировку и рассказал о том, как она переводится. После этого Эймс некоторое время сгорал от стыда, но его мама и жена даже не злились, а просто вздыхали.
Сейчас Джимми считает, что всё сложилось забавно. Большинство его друзей не понимают смысл татуировки, а в баре у него всегда есть история, с которой можно начать разговор.
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