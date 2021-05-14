Мужчина сделал татуировку в честь жены. Но незнание китайского сыграло с парнем злую шутку

Мужчина хотел показать себя романтиком и набил татуировку в честь супруги. Всё было хорошо, пока парень не встретил коллегу, который знал китайский. Как сообщает Daily Mail, 37-летний Джимми Эймс из британского города Ипсуич графства Суффолк счастливо женат на 34-летней Микаэле и вместе с ней воспитывает двоих детей. По случаю очередной годовщины со дня свадьбы Джимми захотел как-нибудь по-особенному выразить свою любовь к супруге.

Фото: Kennedy News and Media

Эймс вспомнил, что ему говорил викарий на свадьбе. Мужчина был китайцем и рассказал, что иероглиф «Любовь» представляет собой двух людей под одной крышей. Джимми показалось это романтичным. В итоге он отправился в салон и попросил набить ему этот иероглиф над другим.

Фото: Kennedy News and Media

Однако британец не учёл, что его предыдущий иероглиф «Крыса», сделанный в честь его знака по китайскому гороскопу, исказит общий смысл. В связке два этих иероглифа образуют новое слово, которое обозначает человека, не пропускающего ни одной женской юбки.

Фото: Kennedy News and Media