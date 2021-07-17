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Природное явление или апокалипсис? Блогер показал «надвигающуюся стену» из облаков

17 июля 2021 09:55
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Подняв голову и посмотрев на небо, человек может увидеть облака разных форм и размеров. За их красотой можно бесконечно наблюдать, но только до тех пор, пока они не начинают надвигаться на тебя огромной стеной.

Природное явление или апокалипсис? Блогер показал «надвигающуюся стену» из облаков-1

Фото: tiktok.com/@thatszachary_ 

Именно это и произошло с тиктокером Заком Холлом под ником thatszachary_ из Арканзаса. В его новом ролике, у которого уже больше пяти миллионов просмотров, Зак показывает необычное природное явление, свидетелем которого стал его подписчик Джейми Найт из города Коммерс, штат Джоджия, 12 июля 2021 года.

Природное явление или апокалипсис? Блогер показал «надвигающуюся стену» из облаков-4

Фото: tiktok.com/@thatszachary_ 

На видео огромная стена из облаков от неба до земли движется прямо на местных жителей. В комментариях одни начали писать, что это начало апокалипсиса, а другие предположили: «Это разгневанный Зевс».

Природное явление или апокалипсис? Блогер показал «надвигающуюся стену» из облаков-7

Фото: tiktok.com/@thatszachary_ 

На самом же деле такое природное явление вполне объяснимо. Это так называемые «валовые облака», которые появляются во время грозы. Поскольку они выглядят как большая стена с выступами, облака на английском получили название «shelf cloud», что переводится как «шельфовое облако».

Природное явление или апокалипсис? Блогер показал «надвигающуюся стену» из облаков-10

Фото: tiktok.com/@thatszachary_ 

Не впечатлили валовые облака? А как насчет посмотреть на цвет, который нельзя увидеть (подробнее здесь)?

# Погода # калейдоскоп # Фотофакт

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