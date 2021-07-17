Природное явление или апокалипсис? Блогер показал «надвигающуюся стену» из облаков

Подняв голову и посмотрев на небо, человек может увидеть облака разных форм и размеров. За их красотой можно бесконечно наблюдать, но только до тех пор, пока они не начинают надвигаться на тебя огромной стеной.

Фото: tiktok.com/@thatszachary_

Именно это и произошло с тиктокером Заком Холлом под ником thatszachary_ из Арканзаса. В его новом ролике, у которого уже больше пяти миллионов просмотров, Зак показывает необычное природное явление, свидетелем которого стал его подписчик Джейми Найт из города Коммерс, штат Джоджия, 12 июля 2021 года.

Фото: tiktok.com/@thatszachary_

На видео огромная стена из облаков от неба до земли движется прямо на местных жителей. В комментариях одни начали писать, что это начало апокалипсиса, а другие предположили: «Это разгневанный Зевс».

Фото: tiktok.com/@thatszachary_

На самом же деле такое природное явление вполне объяснимо. Это так называемые «валовые облака», которые появляются во время грозы. Поскольку они выглядят как большая стена с выступами, облака на английском получили название «shelf cloud», что переводится как «шельфовое облако».

Фото: tiktok.com/@thatszachary_