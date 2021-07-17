Дизайнер Вера Вонг в 72 года выглядит на 30 лет моложе. Но, похоже, только в своём Instagram

Известному дизайнеру Вере Вонг исполнилось 72 года, но судя по фото в ее Instagram, выглядит она на 30 лет моложе. По случаю дня рождения Вонг устроила громкую вечеринку. Видимо, женщина не рассчитывала на то, что ее фото появятся в аккаунтах других людей. Подписчики в недоумении, ведь там она выглядит на свой возраст.

Фото: instagram.com/verawanggang

На празднике американской дизайнерши китайского происхождения были знаменитые Кельвин Кляйн и Донна Каран. Подписчики Веры Вонг восхищались молодостью женщины, когда смотрели на фото в ее аккаунте.

Фото: instagram.com/verawanggang

Позже и Донна Каран опубликовала несколько снимков с вечеринки, и там у именинницы явно видны признаки старения – морщины, складки и синяки под глазами.

Фото: instagram.com/donnakaranthewoman