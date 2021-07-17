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Дизайнер Вера Вонг в 72 года выглядит на 30 лет моложе. Но, похоже, только в своём Instagram

17 июля 2021 08:54
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Известному дизайнеру Вере Вонг исполнилось 72 года, но судя по фото в ее Instagram, выглядит она на 30 лет моложе. По случаю дня рождения Вонг устроила громкую вечеринку. Видимо, женщина не рассчитывала на то, что ее фото появятся в аккаунтах других людей. Подписчики в недоумении, ведь там она выглядит на свой возраст.

Дизайнер Вера Вонг в 72 года выглядит на 30 лет моложе. Но, похоже, только в своём Instagram-1

Фото: instagram.com/verawanggang

На празднике американской дизайнерши китайского происхождения были знаменитые Кельвин Кляйн и Донна Каран. Подписчики Веры Вонг восхищались молодостью женщины, когда смотрели на фото в ее аккаунте.

Дизайнер Вера Вонг в 72 года выглядит на 30 лет моложе. Но, похоже, только в своём Instagram-4

Фото: instagram.com/verawanggang

Позже и Донна Каран опубликовала несколько снимков с вечеринки, и там у именинницы явно видны признаки старения – морщины, складки и синяки под глазами.

Дизайнер Вера Вонг в 72 года выглядит на 30 лет моложе. Но, похоже, только в своём Instagram-7

Фото: instagram.com/donnakaranthewoman

Пользователи сразу же заметили разницу и «забросали» комментариями эти записи.

«На этом снимке Вера Вонг реально выглядит так, как будто ей 70 лет».

«Это то, как выглядят реальные 70 лет».

«Тем не менее на первом фото ее руки и область декольте выглядят отлично для 72 лет. А лицо она переколола, как мне кажется, поэтому ее и раздуло так».

Свадебное платье от бренда Веры Вонг носят многие знаменитости, даже Ариана Гранде. Стилем певицы восхищается молодежь по всему миру. Например, эти близняшки, которые просто копия артистки. А вы сможете найти отличие? Смотреть фото здесь.

# Знаменитости # калейдоскоп # Вера Вонг # Кельвин Кляйн # Донна Каран # Ариана Гранде # Фотофакт

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