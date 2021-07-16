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Сдержал обещание. После поражения Англии в Евро-2020 блогер побрился налысо

16 июля 2021 13:16
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«Слово – не воробей. Вылетит – не поймаешь». Эту поговорку знают все – от мала до велика, но действительно прочувствовать всю ее силу недавно смог один преданный фанат.

Тиктокер Рон Бонхар под ником yeetusbeneathus поддерживает команду сборной Англии. Когда он узнал, что она вышла в финал чемпионата Европы-2020, то был настолько рад, что загрузил в TikTok видео, на котором дает следующее обещание: «Если Англия не выиграет, я побрею голову, бороду и брови!»

Сдержал обещание. После поражения Англии в Евро-2020 блогер побрился налысо-1

Фото: tiktok.com/@yeetusbeneathus

К сожалению, в Евро-2020 англичане проиграли Италии в серии послематчевых пенальти, а на бедного Рона свалилось множество комментариев от пользователей TikTok. Люди требовали «его полностью выбритое лицо». 

Сдержал обещание. После поражения Англии в Евро-2020 блогер побрился налысо-4

Фото: tiktok.com/@yeetusbeneathus

Через два дня после финала чемпионата герой предстал в новом амплуа, однако даже тогда подписчики усомнились в его честности и обвинили в использовании фильтра в приложении, на что yeetusbeneathus предоставил им доказательства.

Кстати, необязательно сбривать волосы, чтобы впечатлить кого-то. Вот история о девушке, которая причесалась бумагой и прославилась (подробности здесь).

# Футбол # калейдоскоп # Фотофакт

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