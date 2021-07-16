Сдержал обещание. После поражения Англии в Евро-2020 блогер побрился налысо

«Слово – не воробей. Вылетит – не поймаешь». Эту поговорку знают все – от мала до велика, но действительно прочувствовать всю ее силу недавно смог один преданный фанат.

Тиктокер Рон Бонхар под ником yeetusbeneathus поддерживает команду сборной Англии. Когда он узнал, что она вышла в финал чемпионата Европы-2020, то был настолько рад, что загрузил в TikTok видео, на котором дает следующее обещание: «Если Англия не выиграет, я побрею голову, бороду и брови!»