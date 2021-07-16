Сдержал обещание. После поражения Англии в Евро-2020 блогер побрился налысо
«Слово – не воробей. Вылетит – не поймаешь». Эту поговорку знают все – от мала до велика, но действительно прочувствовать всю ее силу недавно смог один преданный фанат.
Тиктокер Рон Бонхар под ником yeetusbeneathus поддерживает команду сборной Англии. Когда он узнал, что она вышла в финал чемпионата Европы-2020, то был настолько рад, что загрузил в TikTok видео, на котором дает следующее обещание: «Если Англия не выиграет, я побрею голову, бороду и брови!»
Фото: tiktok.com/@yeetusbeneathus
К сожалению, в Евро-2020 англичане проиграли Италии в серии послематчевых пенальти, а на бедного Рона свалилось множество комментариев от пользователей TikTok. Люди требовали «его полностью выбритое лицо».
Фото: tiktok.com/@yeetusbeneathus
Через два дня после финала чемпионата герой предстал в новом амплуа, однако даже тогда подписчики усомнились в его честности и обвинили в использовании фильтра в приложении, на что yeetusbeneathus предоставил им доказательства.
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