Узнаёте Ростислава Хаита? Вот как выглядели в детстве и молодости современные знаменитости

Сейчас вряд ли кого-то можно удивить обычной фотографией Бабкиной или Хинта. Могут заинтересовать обстоятельства, при которых делался снимок, одежда или ещё что-нибудь.

А вот тем, как, например, артисты выглядели в молодости и детстве вполне можно привлечь внимание. Мы собрали семь редких фотографий, которые помогут увидеть знаменитостей немого под другим углом.

Надежда Бабкина