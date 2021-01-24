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Узнаёте Ростислава Хаита? Вот как выглядели в детстве и молодости современные знаменитости

24 января 2021 08:04
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Сейчас вряд ли кого-то можно удивить обычной фотографией Бабкиной или Хинта. Могут заинтересовать обстоятельства, при которых делался снимок, одежда или ещё что-нибудь. 

А вот тем, как, например, артисты выглядели в молодости и детстве вполне можно привлечь внимание. Мы собрали семь редких фотографий, которые помогут увидеть знаменитостей немого под другим углом. 

Надежда Бабкина 

Узнаёте Ростислава Хаита? Вот как выглядели в детстве и молодости современные знаменитости-1

Фото: instagram.com/ngbabkina 

Стивен Спилберг 

Узнаёте Ростислава Хаита? Вот как выглядели в детстве и молодости современные знаменитости-4

Фото: reddit.com/user/GaGator43 

Ростислав Хаит 

Узнаёте Ростислава Хаита? Вот как выглядели в детстве и молодости современные знаменитости-7

Фото: instagram.com/mvitorgan 

Том Хэнкс 

Узнаёте Ростислава Хаита? Вот как выглядели в детстве и молодости современные знаменитости-10

Фото: reddit.com/user/ImperialCobraYT 

Анна Семенович 

Узнаёте Ростислава Хаита? Вот как выглядели в детстве и молодости современные знаменитости-13

Фото: instagram.com/ann_semenovich 

Илон Маск, Кимбал Маск и Тоска Маск 

Узнаёте Ростислава Хаита? Вот как выглядели в детстве и молодости современные знаменитости-16

Фото: instagram.com/elonmusk 

Антонио Бандерас 

Узнаёте Ростислава Хаита? Вот как выглядели в детстве и молодости современные знаменитости-19

Фото: escaparatedemascotas.com 

Кстати, ранее мы рассказывали о детях голливудских актёров. И от дочки Бандераса сложно оторвать взгляд – подробнее здесь

# Звезды # калейдоскоп # Надежда Бабкина # Ростислав Хаит # Стивен Спилберг # Том Хэнкс # Анна Семенович # Илон Маск # Кимбал Маск # Тоска Маск # Антонио Бандерас # Фотофакт

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