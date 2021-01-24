Узнаёте Ростислава Хаита? Вот как выглядели в детстве и молодости современные знаменитости
Сейчас вряд ли кого-то можно удивить обычной фотографией Бабкиной или Хинта. Могут заинтересовать обстоятельства, при которых делался снимок, одежда или ещё что-нибудь.
А вот тем, как, например, артисты выглядели в молодости и детстве вполне можно привлечь внимание. Мы собрали семь редких фотографий, которые помогут увидеть знаменитостей немого под другим углом.
Надежда Бабкина
Фото: instagram.com/ngbabkina
Стивен Спилберг
Фото: reddit.com/user/GaGator43
Ростислав Хаит
Фото: instagram.com/mvitorgan
Том Хэнкс
Фото: reddit.com/user/ImperialCobraYT
Анна Семенович
Фото: instagram.com/ann_semenovich
Илон Маск, Кимбал Маск и Тоска Маск
Фото: instagram.com/elonmusk
Антонио Бандерас
Фото: escaparatedemascotas.com
Кстати, ранее мы рассказывали о детях голливудских актёров. И от дочки Бандераса сложно оторвать взгляд – подробнее здесь.