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Волонтёры помогли лошади, которую бросил хозяин. Животное преобразилось до неузнаваемости

22 июля 2020 09:45
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Волонтеры нашли на стройке пони, который едва дышал. Добровольцы захотели помочь животному и дать ему второй шанс на счастливую жизнь.

Как сообщает Bored Panda, волонтёры из Британского конного общества узнали, что в английском городе Дареме нужна помощь животному. Прибывшие люди ужаснулись тому состоянию, в котором находилась лошадь.

Волонтёры помогли лошади, которую бросил хозяин. Животное преобразилось до неузнаваемости -1

Фото: facebook.com/here4horses 

На стройке добровольцы встретились с работником, которого нанял владелец пони, чтобы убрать тело животного. Волонтеры не смогли с этим смириться, ведь пони ещё был жив. Они забрали млекопитающее себе и начали его выхаживать.

Волонтёры помогли лошади, которую бросил хозяин. Животное преобразилось до неузнаваемости -4

Фото: facebook.com/here4horses 

Лошадь была настолько ослабшей, что не могла стоять. Была использована капельница, чтобы помочь животному немного восстановить силы. В то же время млекопитающее лечили от язв, паразитов и инфекций.

Волонтёры помогли лошади, которую бросил хозяин. Животное преобразилось до неузнаваемости -7

Фото: facebook.com/here4horses 

Волонтёры помогли лошади, которую бросил хозяин. Животное преобразилось до неузнаваемости -9

Фото: facebook.com/here4horses 

Волонтёры помогли лошади, которую бросил хозяин. Животное преобразилось до неузнаваемости -11

Фото: facebook.com/here4horses 

Через несколько месяцев пони стало намного лучше, он начал нормально питаться. Постепенно у животного вновь отросла шерсть и появилась сверкающая грива.

Волонтёры помогли лошади, которую бросил хозяин. Животное преобразилось до неузнаваемости -14

Фото: facebook.com/here4horses 

Сейчас лошадь уже полностью восстановилась и весело гарцует по полям.

Волонтёры помогли лошади, которую бросил хозяин. Животное преобразилось до неузнаваемости -17

Фото: facebook.com/here4horses 

Кстати, месяцем ранее мы рассказывали о том, как в зоопарке приютили больного льва. Животному сделали операцию, и сейчас хищник идёт на поправку – здесь подробнее.

# Человек и животные # калейдоскоп # Фотофакт

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