Волонтёры помогли лошади, которую бросил хозяин. Животное преобразилось до неузнаваемости

Волонтеры нашли на стройке пони, который едва дышал. Добровольцы захотели помочь животному и дать ему второй шанс на счастливую жизнь.

Как сообщает Bored Panda, волонтёры из Британского конного общества узнали, что в английском городе Дареме нужна помощь животному. Прибывшие люди ужаснулись тому состоянию, в котором находилась лошадь.