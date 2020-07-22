«Сегодня – беременна, завтра – нет». Тина Кароль о «Голосе», пандемии и как реагирует на заголовки о себе

Народная артистка Украины Тина Кароль рассказала о том, что изменилось в ее жизни из-за коронавируса, о шоу «Голос» и белорусских исполнителях, а также прокомментировала заголовки о себе в СМИ. Корреспондент СТВ Кристина Федорович встретилась с Тиной Кароль в Витебске.

«Я написала альбом и совсем скоро будет его релиз» Кристина Федорович, корреспондент:

Очень приятно встретиться с вами на таком домашнем фестивале. Особенно после сложившейся ситуации, долгого перерыва. Чем вы занимались на самоизоляции? Тина Кароль, народная артистка Украины:

Творчеством, я написала альбом и буквально совсем скоро будет его релиз. И приготовила несколько интригующих сюрпризов.

Кристина Федорович:

Будем ждать. Тина Кароль:

Обязательно дождитесь, посмотрите, кое-что действительно стоит особенного внимания. Я не очень люблю обсуждать пандемию коронавируса Кристина Федорович:

После такого длительного перерыва в связи с пандемией, наверное, особенно приятно куда-то выезжать. Как встретил вас Витебск? Тина Кароль:

Замечательная погода, замечательный воздух, люди, вот дам вам интервью – пойду гулять. Хочу пройтись пешком на площадку.

Кристина Федорович:

Что изменилось в вашем графике в связи с пандемией? Тина Кароль:

Вы знаете, я не очень люблю обсуждать ее, потому что ничего не изменилось, наоборот. Я провела время со своим сыном, побыла дома, я сделала ремонт, написала песни, я занимаюсь новым видом спорта для себя.

Кристина Федорович:

А каким, если не секрет? Тина Кароль:

Силовая растяжка. Это сложно, оказалось. О фото, где на безымянном пальце в соцсетях рассмотрели кольцо Кристина Федорович:

Совсем недавно соцсети взбудоражила фотография, где на вашем безымянном пальце красуется кольцо. Многие гадали, поздравлять вас с чем-то или же нет?

(Тина Кароль показывает свою руку).

«Тима Белорусских мне нравится очень, правда» Кристина Федорович:

Я вас поняла, уйдём от темы личного и перейдём к «Голосу краiни». В вашей команде были и белорусы. Что вы можете о них сказать? Тина Кароль:

Вообще белорусские певцы очень поющие, техничные, талантливые, высочайшего уровня вокалисты. Уже в юном возрасте. Меня порой так удивляет, мне прямо очень интересно познакомиться с их педагогами. Я считаю, что у вас очень интересные голоса и тембрально, осталось найти новое свое звучание (не голоса, а аранжировки, музыки). Как бы выбрать, помните, был такой «румынский успех». Когда появилась певица INNA, Morandi, появилось румынское звучание. Это как-то так.

В Беларуси однозначно, например, Тима Белорусских мне нравится очень, правда. У него есть свое звучание, свое понимание, как он смешал стили современного и вроде наивного, постсоветской музыки, наивной лирики. Очень здорово, он мне, правда, очень импонирует. Развивая такие направления, можно добиться своего белорусского звучания отдельного, не похожего ни на украинский, ни на российский рынок. В Украине уже начинает вырисовываться украинское звучание – это всегда какие-то интересные, необычные обороты, переходы, мы не боимся использовать этнику и положить ее на фактуру современную, аранжировки. Так что потенциал колоссальный. Каких ребят вы вспомните любых, которые были у меня в команде в «Голосе» (и не только в моей), они просто поражали своим талантом, умением. «Здесь начинается космос». Как Анна Трубецкая покорила Тину Кароль на конкурсе «Голос» (читать далее). Кристина Федорович:

А чем еще лично вас удивил юбилейный сезон этого шоу? Тина Кароль:

Я люблю эту программу за свершение мечты, приходят люди, озарены своей мечтой, добиваются своей цели, а кто-то нет. Это состязание, естественный отбор, кто-то выдерживает, кому-то не по душе в итоге становится. И, вы знаете, мы никогда не знаем, как сложится финал, что будет, наши внутренние ставки абсолютно по-разному выставлены. Очень часто ошибаемся, люди решают совершенно по-другому. Ты когда со всеми воочию знаком, у тебя другое впечатление от людей, а люди видят через экран. Проходит время, и я понимаю, что зрители были правы всегда.

«Хочется, чтобы все базировались на своем этносе, не теряли почерк свой национальный» Кристина Федорович:

Перейдём к эстраде Казахстана. Адильхан Макин в прошлом году выиграл «Славянский базар». На ваш взгляд, в чем основной феномен артистов из Казахстана? Тина Кароль:

Опять же, это другое построение гортани (такие слова, но не важно, вы же меня как вокалиста спросили, певицу), другое построение мелизматики, подвижность связок, этих мышц. Они звучат совершенно по-другому, непредсказуемо звучат те песни в их исполнении, когда они перепевают тот или иной хит. Очень здорово, очень красиво. Хочется, чтобы все базировались на своей идентификации, своем этносе, не теряли почерк свой национальный, он заложен здесь уже природой.

Кристина Федорович:

Взять того же талантливого Димаша Кудайбергена. Мне кажется, сейчас он на пике популярности. Тина Кароль:

Трудолюбие, уверена, что каждый, кто на пике популярности, очень трудолюбив. «Для моей мамы «Славянский базар» – знаковое событие» Кристина Федорович:

И, конечно, вернёмся к теме «Славянского базара». Что лично для вас означает этот фестиваль? Тина Кароль:

Это мечта детства. Это праздник семьи. Для моей мамы «Славянский базар» – знаковое событие, она ждет, чтобы ее дочь там оказалась всегда. Для нее это гордость. Для меня это мечта студенчества, встреча со своими белорусскими поклонниками, которых я очень люблю и ценю. Как выглядела певица в детстве – девять фото Тина Кароль комментирует новости о себе

Кристина Федорович:

Перед интервью с вами я изучила заголовки, связанные с Тиной Кароль, не знаю, читаете ли вы новости о себе. Но предлагаю вместе со мной некоторые заголовки посмотреть и как-то отреагировать. Тина Кароль:

Окей, показывайте. Кристина Федорович:

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