На 35 году ушёл из жизни актёр сериала «Достоевский»

Новости России. На 35 году скончался российский актёр Андрей Сиротин. Информация об этом размещена на Facebook-странице Московского драматического театра имени Пушкина.

«С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа», – говорится в сообщении.

Сиротин появился на свет 2 мая 1986 года в Саранске. В школьные годы будущий актёр учился гимназии с уклоном на иностранные языки. Далее он поступил в МГУ, а затем стал выпускником ГИТИСа.

Десять лет назад Андрей начал служить в Театре имени Пушкина. В том же 2010 году снялся в сериале «Достоевский», а позже появился в кинокартинах «Перекрёстки судьбы» и «Шериф».