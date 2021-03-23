Уже не Zena, а Zina. Как живёт и чем занимается представительница Беларуси на «Евровидении-2019»

Студия Молодежного театра эстрады наполнена позитивом и музыкой. Сегодня это место встречи с новым дуэтом: известный белорусский исполнитель Шир и участница «Евровидения-2019» Зина Куприянович готовят настоящую музыкальную «бомбу». Как родилась идея о совместном творчестве, узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Шир, артист, шоумен:

Основной вопрос у всех: откуда, как, почему? Мало кто знает, что мы с Зиной знакомы очень много лет. Я был красивый и молодой.

Zina, финалист конкурса «Евровидение-2019», телеведущая:

А я была просто молодая. А теперь шутки в сторону. Как родилась идея о совместном творчестве? Zina:

Мы с Широм знакомы с далекого 2013 года, и все это время мы с ним вынашивали дуэт. И вот спустя 10 лет, он получился. На самом деле другая история. Мы празднуем Новый год: я со своей семьей, Шир – у себя, и увидели друг друга по телевизору: мы выступали на «Голубом огоньке». Я на себя посмотрела, потом смотрю, Шир выступает: «О, это же Шир!» А мы с ним не так часто общались и я говорю: «Так, все надо звонить и делать дуэт, потому что мне понравилась его песня».

Так все решил один звонок в новогоднюю ночь. Исполнители договорились очень быстро, а новый фит стал глотком свежего воздуха для двух популярных артистов. Шир:

Созвонились, договорились о встрече, встретились дома, я показал песню, Зина говорит: «Мне нравится» – и все. Трек, написанный небезызвестным московским режиссером и саунд-продюсером Мигелем, Зина оценила высоко. Разделили партии и за месяц «спелись».

Zina:

Я с артистами фитовала очень много, очень давно, но это такой первый конкретный фит у меня. Шир:

Когда Зина маленькая была, как-то почему-то всегда получалось, что перед тем, как она уедет на «Новую волну» в 2013 и с того момента, как традиция такая была, обязательно перед отъездом делали фотографию. Не знаю, почему сходились наши пути. Видимо, это судьба, значит будет еще фит. Как говорят сами исполнители, весь творческий процесс проходит «на лайте». Премьера запланирована на 26 марта, она пройдет на одной из крупнейших концертных площадок столицы. Но уже сегодня музыканты представляют, каким будет их первый совместный клип. Zina:

Легким, веселым, танцевальным.

Шир:

Он должен быть ярким. Настроение должно быть просто на все 100 %. При этом песня по содержанию очень философская. А каким видят свой трек сами исполнители? Шир:

«Игра окончена» – здесь можно рассматривать вариант, что парень с девушкой не нашли общего языка, и потом мужик сказал: «Все, я сказал, так и сделал, игра окончена! Будешь делать так, как я тебе сказал». Zina:

Нет, а я по-другому думаю, мне, наоборот, кажется, что типа у парня и девушки такое все романтичное, цветочно-букетное и вот как бы пора уже переходить в отношения, поэтому игра окончена и теперь уже все серьезно.

«Мы всего лишь рассказчики истории» – говорят о себе Шир и Зина. Кстати, поднялись они на сцену Молодежного театра эстрады неслучайно: Шир работает здесь более 15 лет, а Зина только планирует войти в творческий состав. На двоих у ребят теперь не только хит, но и тысяча самых разных идей. Шир:

Поменял формат музыки и сейчас та музыка, к которой я долго шел, потому что я постоянно в каком-то таком поиске был, хотя все артисты постоянно в поиске чего-то.

Многим будет интересно узнать, как в это время складывалась дальнейшая жизнь той самой Zena, успешной ученицы «Фабрики звезд», которая два года назад прошла национальный отбор на «Евровидение». Zina:

После «Евровидения» я долго отдыхала, дала себе такой годовой отпуск и потихонечку начала писать свою музыку, начала вкладывать душу, свои какие-то мысли, идеи, какие-то свои стихи и т. д. И вот в принципе к сегодняшнему дню это все у меня собирается, очень много треков получается и они сейчас все в процессе сведения, всех вот этих технических моментов.

Вместе с имиджем девушка сменила и творческий псевдоним. Zina:

Для меня это важный момент, потому что Zena – это был проект именно для «Евровидения», «Евровидение» закончилось, я как была, так и остаюсь Зиной. До «Евровидения» я была Зиной и после него я остаюсь Зиной Куприянович. Все меня так знают и меня так любят, поэтому Зина.

К слову, попробовала себя Зина и в блогерстве. Zina:

Я вообще не считаю себя блогером. Блогерство – это очень тяжелая работа. Я пробовала себя в блогерстве, это мне не дается. Я иногда снимаю блоги, влоги, занимаюсь Тик-Током, веду Instagram. Прошлый мой Instagram верифицированный благополучно заблокировали, взломали, удалили, теперь его нет. Теперь у меня новый Instagram, я начинаю жизнь с нового листа.