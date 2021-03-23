Девушка слышала по ночам странные звуки и не могла уснуть. На разгадку этой тайны понадобился целый месяц

Девушка начала слышать по ночам странные звуки и решила, что у неё в доме поселилась летучая мышь. Всё оказалось немного иначе. Как рассказала пользовательница Reddit под ником Chrysanthemeet, всё началось ещё в середине февраля. Девушка проснулась в четыре часа утра от какого-то щебетания. Chrysanthemeet разбудила своего парня, после чего они вместе направились к источнику звука – шкафу.

Фото: pixabay.com

Пара перерыла весь шкаф, но внутри не было ни единой живой души. Однако на следующую ночь звуки опять возобновились. А потом через день ещё раз. Девушка решила узнать, что это может быть. После поиска в интернете Chrysanthemeet пришла к выводу, что у неё в доме завелась летучая мышь.

Фото: pixabay.com

Чтобы друзья поверили, что у девушки нет никаких галлюцинаций, она записала тот звук и сравнила его со звуками летучей мыши. Оставался вопрос: где же она скрывается? Девушка запирала по ночам шкаф, опасаясь, что где-то там за стеной. Терпение Chrysanthemeet лопнуло 22 марта. Около десяти часов вечера она поняла, что больше не выдержит этого. Девушка вновь пошла к шкафу и перевернула там всё вверх дном. В какой-то момент из обувной коробки выпал брелок-сигнализация, который Chrysanthemeet использовала, чтобы чувствовать себя в безопасности во время ночных прогулок. Именно он и издавал эти звуки.

Фото: pixabay.com