Мужчина просто катался на велосипеде, но внезапная встреча изменила его планы. Пришлось поднажать на педали

Мужчина ехал по дороге на велосипеде и увидел впереди какой-то силуэт. Как вскоре выяснилось, это был его спутник на ближайший километр. Как сообщает CBC News, в начале марта житель канадского города Тандер-Бей Кейт Эйли ехал по дороге на велосипеде. Внезапно впереди мужчина увидел что-то пушистое. Это что-то было меньше медведя, не похоже на собаку, с чёрной шерстью.

Фото: facebook.com/keith.ailey

Когда Эйли приблизился, оказалось, что на дороге стоит и внимательно смотрит на велосипедиста чёрный баран с внушающими уважение рогами. Когда человек проехал мимо, животное поняло, что проводить взглядом будет недостаточно, поэтому побежало следом. По словам Кейта, баран бежал за ним примерно километр. Поняв, что парнокопытное так просто не отстанет, канадец снял его на видео. Преследование продолжалось до тех пор, пока навстречу им не выехал грузовик.

Фото: facebook.com/keith.ailey

Эйли помахал водителю и указал на барана, чтобы фура случайно не сбила животное. Когда машина притормозила, животное остановилось возле неё, а Кейт поехал дальше. Вернувшись домой, канадец узнал, что баран был домашним, связался с его владелицей и рассказал о случившемся.

Фото: instagram.com/theozzyworld/

Хозяйка животного, Джули Гргурих, сказала, что ей очень жаль, если баран Оззи напугал Эйли. Женщина пояснила, что в тот день парнокопытное было поймано за воровством из зернохранилища. Возмущённая Гргурих выгнала его из помещения и оставила без внимания на несколько минут. Огорчённый Оззи сбежал из дома.

Фото: instagram.com/theozzyworld/

Джули заверила, что баран очень добрый и любит других людей. Женщина предположила, что после своего ухода Оззи потерялся, поэтому когда увидел человека, последовал за ним. Позже, потеряв Кейта, парнокопытное в итоге вышло к магазину и стало есть там корм. Оттуда Гргурих и забрала своего питомца.

Фото: instagram.com/theozzyworld/