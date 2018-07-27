Диего Марадона сделал предложение своей 28-летней возлюбленной. 5 фото пары

Новости Аргентины. Председатель правления брестского «Динамо», знаменитый Диего Марадона, готовится к свадьбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне 57-летний аргентинец сделал предложение своей возлюбленной – экс-футболистке Россио Оливие. Она вдвое моложе аргентинца.

Отношения пары длятся уже несколько лет. Впервые Марадона позвал девушку замуж еще в 2014, но только сейчас услышал «да». На вечеринке в Буэнос-Айресе в честь 28-го дня рождения подруги Диего Марадона подарил ей бриллиантовое кольцо.

Интервью Марадоны о планах в «Динамо-Брест», своих каникулах и «руке Бога»