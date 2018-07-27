Прямой эфир

Диего Марадона сделал предложение своей 28-летней возлюбленной. 5 фото пары

27 июля 2018 12:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Аргентины. Председатель правления брестского «Динамо», знаменитый Диего Марадона, готовится к свадьбе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне 57-летний аргентинец сделал предложение своей возлюбленной – экс-футболистке Россио Оливие. Она вдвое моложе аргентинца.

Диего Марадона сделал предложение своей 28-летней возлюбленной. 5 фото пары-1

Отношения пары длятся уже несколько лет. Впервые Марадона позвал девушку замуж еще в 2014, но только сейчас услышал «да». На вечеринке в Буэнос-Айресе в честь 28-го дня рождения подруги Диего Марадона подарил ей бриллиантовое кольцо.

Интервью Марадоны о планах в «Динамо-Брест», своих каникулах и «руке Бога»

Диего Марадона сделал предложение своей 28-летней возлюбленной. 5 фото пары-4

Диего Марадона сделал предложение своей 28-летней возлюбленной. 5 фото пары-6

Диего Марадона сделал предложение своей 28-летней возлюбленной. 5 фото пары-8

# Свадьба # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лига Европы. «Динамо–Брест» – «Атромитос» 4:3
27 июля 2018 10:36

Лига Европы. «Динамо–Брест» – «Атромитос» 4:3

Минское «Динамо» переиграло «Дунайску Стреду» в рамках 2-го раунда квалификации Лиги Европы
27 июля 2018 10:33

Минское «Динамо» переиграло «Дунайску Стреду» в рамках 2-го раунда квалификации Лиги Европы

Бьорндален и Домрачева покатались на 450-тонном самосвале. Экскурсия в 5 фотографиях
27 июля 2018 10:16

Бьорндален и Домрачева покатались на 450-тонном самосвале. Экскурсия в 5 фотографиях