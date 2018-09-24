Uzari и Дима Билан стали хедлайнерами церемонии закрытия международного турнира по теннису St. Petersburg Open 2018
В Санкт-Петербурге 23 сентября состоялась церемония закрытия международного теннисного турнира St. Petersburg Open 2018.
Специально для этого шоу организаторы подготовили грандиозный перфоманс. Его хедлайнерами стали Uzari и Дима Билан.
Как отметил белорусский певец на своей странице в Instagram, днем на кортах проходили теннисные матчи, пресс-конференции и фотосессии. А уже ночью усиленная подготовка шла к финальному шоу.
Uzari:
Удзень праходзяць міжнародныя тэнісныя матчы, прэс-канферэнцыі ды фотасесіі, а ўначы адбываецца самае цікавае...
Sibur Arena, амаль 10.000 чалавек, закрыццё вялікай спартовай імпрэзы – будзе горача!
Фото: instagram.com/uzarinawrocki
Команда Продюсерского Центра Uzari презентовала ролики, в которых показала, как проходит подготовка.
К слову, Uzari является автором гимна теннисного турнира St. Petersburg Open 2018, который звучал на кортах в течение всего чемпионата.
Посмотреть клип на песню можно здесь.
Зрители шоу рассказали о своих впечатлениях после увиденного и поблагодарили исполнителя.
«Спасибо вам огромное за выступление. Вы были очень органичны для данного события. Спасибо за то, что я узнала о существовании данного артиста»,
«Полностью согласна. Артист замечательный».
Дима Билан на своей странице в соцсетях также немного рассказал о шоу и самом турнире.
О чем жалеет главный хитмейкер и как любит отдыхать? Instagram-обзор страницы Димы Билана
Фото: instagram.com/bilanofficial
Дима Билан:
St. Petersburg Open один из ведущих международных турниров по большому теннису, в котором принимают участие теннисисты из Италии, Боснии, Австрии, Словакии, Казахстана и тд, и, конечно же, наши соотечественники! Турнир проводится вот уже 22 года! Трансляция будет проходить по всему миру.