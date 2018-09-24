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Uzari и Дима Билан стали хедлайнерами церемонии закрытия международного турнира по теннису St. Petersburg Open 2018

24 сентября 2018 10:36
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В Санкт-Петербурге 23 сентября состоялась церемония закрытия международного теннисного турнира St. Petersburg Open 2018.

Специально для этого шоу организаторы подготовили грандиозный перфоманс. Его хедлайнерами стали Uzari и Дима Билан.

Как отметил белорусский певец на своей странице в Instagram, днем на кортах проходили теннисные матчи, пресс-конференции и фотосессии. А уже ночью усиленная подготовка шла к финальному шоу.

Uzari:
Удзень праходзяць міжнародныя тэнісныя матчы, прэс-канферэнцыі ды фотасесіі, а ўначы адбываецца самае цікавае...
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Uzari и Дима Билан стали хедлайнерами церемонии закрытия международного турнира по теннису St. Petersburg Open 2018-1

Фото: instagram.com/uzarinawrocki

Команда Продюсерского Центра Uzari презентовала ролики, в которых показала, как проходит подготовка.

К слову, Uzari является автором гимна теннисного турнира St. Petersburg Open 2018, который звучал на кортах в течение всего чемпионата.

Посмотреть клип на песню можно здесь.

Зрители шоу рассказали о своих впечатлениях после увиденного и поблагодарили исполнителя.

«Спасибо вам огромное за выступление. Вы были очень органичны для данного события. Спасибо за то, что я узнала о существовании данного артиста»,

«Полностью согласна. Артист замечательный».

Дима Билан на своей странице в соцсетях также немного рассказал о шоу и самом турнире.

О чем жалеет главный хитмейкер и как любит отдыхать? Instagram-обзор страницы Димы Билана

Uzari и Дима Билан стали хедлайнерами церемонии закрытия международного турнира по теннису St. Petersburg Open 2018-4

Фото: instagram.com/bilanofficial

Дима Билан:
St. Petersburg Open один из ведущих международных турниров по большому теннису, в котором принимают участие теннисисты из Италии, Боснии, Австрии, Словакии, Казахстана и тд, и, конечно же, наши соотечественники! Турнир проводится вот уже 22 года! Трансляция будет проходить по всему миру.

# Белорусские исполнители # калейдоскоп # Uzari

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