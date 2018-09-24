Uzari и Дима Билан стали хедлайнерами церемонии закрытия международного турнира по теннису St. Petersburg Open 2018

Как отметил белорусский певец на своей странице в Instagram, днем на кортах проходили теннисные матчи, пресс-конференции и фотосессии. А уже ночью усиленная подготовка шла к финальному шоу.

Специально для этого шоу организаторы подготовили грандиозный перфоманс. Его хедлайнерами стали Uzari и Дима Билан.

Команда Продюсерского Центра Uzari презентовала ролики, в которых показала, как проходит подготовка.

К слову, Uzari является автором гимна теннисного турнира St. Petersburg Open 2018, который звучал на кортах в течение всего чемпионата.

Посмотреть клип на песню можно здесь.

Зрители шоу рассказали о своих впечатлениях после увиденного и поблагодарили исполнителя.

«Спасибо вам огромное за выступление. Вы были очень органичны для данного события. Спасибо за то, что я узнала о существовании данного артиста»,

«Полностью согласна. Артист замечательный».

Дима Билан на своей странице в соцсетях также немного рассказал о шоу и самом турнире.

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