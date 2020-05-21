«Главное, чтоб были счастливы». Галкин показал снимки совсем маленьких Лизы и Гарри

Новости России. Шоумен Максим Галкин поделился старыми семейными фотографиями с детьми. На снимках Гарри и Лиза ещё совсем крошки. «Фотки из родительской серии «Такими уже не будут». Будут другими, главное, чтоб были счастливы!» – написал на своей странице в Instagram Галкин.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фото: instagram.com/maxgalkinru

На фотографиях Гарри сидит на лестнице, а Лиза – на маленьком троне. Также есть снимок, где малыши решили опробовать свои новые велосипеды.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Поклонники семьи артистов не смогли сдержать умиления. Также пользователи с грустью подумали о невозможности заглянуть в будущее, чтобы увидеть, какими станут дети через много лет.

Фото: instagram.com/maxgalkinru