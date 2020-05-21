«Главное, чтоб были счастливы». Галкин показал снимки совсем маленьких Лизы и Гарри
Новости России. Шоумен Максим Галкин поделился старыми семейными фотографиями с детьми. На снимках Гарри и Лиза ещё совсем крошки.
«Фотки из родительской серии «Такими уже не будут». Будут другими, главное, чтоб были счастливы!» – написал на своей странице в Instagram Галкин.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru
На фотографиях Гарри сидит на лестнице, а Лиза – на маленьком троне. Также есть снимок, где малыши решили опробовать свои новые велосипеды.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Поклонники семьи артистов не смогли сдержать умиления. Также пользователи с грустью подумали о невозможности заглянуть в будущее, чтобы увидеть, какими станут дети через много лет.
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Зато можно оглянуться в прошлое и увидеть, насколько похожи дочки и сыновья на родителей.
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