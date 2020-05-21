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«Главное, чтоб были счастливы». Галкин показал снимки совсем маленьких Лизы и Гарри

21 мая 2020 14:09
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Новости России. Шоумен Максим Галкин поделился старыми семейными фотографиями с детьми. На снимках Гарри и Лиза ещё совсем крошки. 

«Фотки из родительской серии «Такими уже не будут». Будут другими, главное, чтоб были счастливы!» – написал на своей странице в Instagram Галкин. 

«Главное, чтоб были счастливы». Галкин показал снимки совсем маленьких Лизы и Гарри-1

Фото: instagram.com/maxgalkinru 

«Главное, чтоб были счастливы». Галкин показал снимки совсем маленьких Лизы и Гарри-3

Фото: instagram.com/maxgalkinru 

На фотографиях Гарри сидит на лестнице, а Лиза – на маленьком троне. Также есть снимок, где малыши решили опробовать свои новые велосипеды. 

«Главное, чтоб были счастливы». Галкин показал снимки совсем маленьких Лизы и Гарри-6

Фото: instagram.com/maxgalkinru 

«Главное, чтоб были счастливы». Галкин показал снимки совсем маленьких Лизы и Гарри-8

Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Поклонники семьи артистов не смогли сдержать умиления. Также пользователи с грустью подумали о невозможности заглянуть в будущее, чтобы увидеть, какими станут дети через много лет. 

«Главное, чтоб были счастливы». Галкин показал снимки совсем маленьких Лизы и Гарри-11

Фото: instagram.com/maxgalkinru 

Зато можно оглянуться в прошлое и увидеть, насколько похожи дочки и сыновья на родителей.

Только посмотрите, как выглядели Галкин, Валерия и Лазарев в возрасте своих детей (здесь подробнее). 

# Звезды # калейдоскоп # Максим Галкин # Гарри Галкин # Елизавета Галкина # Фотофакт

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