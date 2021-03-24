Прямой эфир

Увидели большого паука у себя дома? Этот парень удивил своей реакцией

24 марта 2021 11:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Если при виде паука вы готовы собрать вещи, переехать в другой город, то посмотрите это видео. На нем парень показал, какими милыми могут быть эти существа.  

Увидели большого паука у себя дома? Этот парень удивил своей реакцией-1

Фото: tiktok.com/@wianwest

Пользователь TikTok wianwest увидел у себя под потолком паука. Неожиданно ему в голову пришла идея парень захотел потрогать членистоногого. Зачем непонятно. Но реакция паука впечатлила всех. Он протянул лапку и дал «пять» молодому человеку.  

Увидели большого паука у себя дома? Этот парень удивил своей реакцией-4

Фото: tiktok.com/@wianwest

Видео в TikTok быстро стало популярным ролик набрал более семи миллионов просмотров. Подписчики Уиана Уэста просто «засыпали» парня комментариями.  

Увидели большого паука у себя дома? Этот парень удивил своей реакцией-7

Фото: tiktok.com/@wianwest

Паук сказал: «Теперь это наш дом».  

Паук такой: «Удар кулачком, брат».  

Он дал пятюню, всё норм.  

А вот еще одна история про пауков, но она совсем не милая, ведь люди обнаружили целый рой этих животных. Где обитали членистоногие читайте далее.  

# Животные # калейдоскоп # Уиан Уэст # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эти фото заставят вас поволноваться. Посмотрите, как воспитывали детей в прошлом веке
24 марта 2021 10:10

Эти фото заставят вас поволноваться. Посмотрите, как воспитывали детей в прошлом веке

Наконец-то придёт весна? Какой будет погода в Беларуси до конца недели?
24 марта 2021 09:20

Наконец-то придёт весна? Какой будет погода в Беларуси до конца недели?

Судьбы женщин-героев в вещах и одежде. Какие уникальные экспонаты времён Великой Отечественной показывают в Минске?
24 марта 2021 08:15

Судьбы женщин-героев в вещах и одежде. Какие уникальные экспонаты времён Великой Отечественной показывают в Минске?