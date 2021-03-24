Увидели большого паука у себя дома? Этот парень удивил своей реакцией

Если при виде паука вы готовы собрать вещи, переехать в другой город, то посмотрите это видео. На нем парень показал, какими милыми могут быть эти существа.

Фото: tiktok.com/@wianwest

Пользователь TikTok wianwest увидел у себя под потолком паука. Неожиданно ему в голову пришла идея – парень захотел потрогать членистоногого. Зачем – непонятно. Но реакция паука впечатлила всех. Он протянул лапку и дал «пять» молодому человеку.

Фото: tiktok.com/@wianwest

Видео в TikTok быстро стало популярным – ролик набрал более семи миллионов просмотров. Подписчики Уиана Уэста просто «засыпали» парня комментариями.

Фото: tiktok.com/@wianwest