Семья купила связку бананов, но дома обнаружила в них страшную находку. Пришлось убегать

Семья из английского города Уэйдбридж купила в магазине связку бананов. В них обнаружилась находка.
По информации The Sun, Мелани Прайс принесла покупки домой и начала разбирать их. Посмотрев на бананы, женщина была поражена – на одном из них было гнездо, рядом с которым ползали пауки.
Присмотревшись, Мелани поняла, что из дома нужно убегать всей семье. По кожуре фрукта ползали бразильские блуждающие (или банановые) пауки.
Женщина вместе с мужем и двумя детьми, которым три года и 11 месяцев, выбежала на улицу и вызвала специалистов.
Оказалось, что дома нужно сделать дезинсекцию, потому что яд этих пауков является смертоносным. Муж женщины не стал ждать, пока пауки расползутся по помещению, и аккуратно положил бананы, а вместе с ними и пауков в герметичную емкость. Фрукты были возвращены в магазин.
Но в доме все равно нужно было провести очистку. Помещение было опечатано на время и обработано.
Мелани призналась, что она очень распереживалась. По словам женщины, яду этих насекомых нужно всего два часа, чтобы убить взрослого человека. «Это было ужасно. Мы должны были убедиться, что дети в безопасности, это превыше всего. Это были тяжелые 48 часов, могу вас заверить».
Представитель супермаркета, в котором были куплены эти бананы, отметил, что у магазина строгий контроль за тем, чтобы фрукты были обработаны и проверены перед упаковкой. «Однако в очень редких случаях вредители могут избежать обнаружения».
Мама сфотографировала детей на прогулке и ужаснулась, посмотрев дома на снимок (читать далее).