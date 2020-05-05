Семья купила связку бананов, но дома обнаружила в них страшную находку. Пришлось убегать

Семья из английского города Уэйдбридж купила в магазине связку бананов. В них обнаружилась находка.

По информации The Sun, Мелани Прайс принесла покупки домой и начала разбирать их. Посмотрев на бананы, женщина была поражена – на одном из них было гнездо, рядом с которым ползали пауки.

Присмотревшись, Мелани поняла, что из дома нужно убегать всей семье. По кожуре фрукта ползали бразильские блуждающие (или банановые) пауки.

Женщина вместе с мужем и двумя детьми, которым три года и 11 месяцев, выбежала на улицу и вызвала специалистов.