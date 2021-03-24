Судьбы женщин-героев в вещах и одежде. Какие уникальные экспонаты времён Великой Отечественной показывают в Минске?

На свои хрупкие плечи они взяли ружье и раненых. Были медиками, связистками, репортерами, даже танкистками и пехотинцами. Заменили своих отцов, мужей, сыновей на колхозных полях и фабриках. Сиротели и взрослели с каждым днем, мечтая стереть нацистов в порошок. Выставка в музее истории Великой Отечественной войны посвящена неимоверной силе духа. Судьбы женщин, их радость и горе передают личные вещи, портреты и награды.

Анна Галинская, заместитель директора по научной работе Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Представлен, например, пиджак Таисии Мисуновой, которая была взята заложницей за своего сына, который был партизаном, находилась сначала в тюрьме в Минске, а затем ее направили в концлагерь Освенцим. Ей посчастливилось вернуться, и она привезла свой пиджак. Даже по этому пиджаку можно рассказать историю, судьбу самого концлагеря Освенцим, потому что с 1943 года, когда ресурсов стало не хватать, гитлеровцы специальным циркуляром разрешили вновь прибывшим узникам раздавать одежду уже расстрелянных поляков и русских, с той лишь разницей, что на спине масляной краской делался крест и зашивался кусок из робы.

В годы войны даже была женская школа снайперов. На линии огня они не терялись. Розу Шанину окрестили даже невидимым ужасом Восточной Пруссии. Она стерла с земли 59 вражеских солдат и офицеров, могла стрелять дуплетом, была первой женщиной на 3-м Белорусском фронте, которая по достоинству получила орден Славы III степени. Желание победить было сильнее страха.

Анна Галинская:

Все свои переживания переносила на бумагу, в дневник. Ее воспоминания о том, как она убила первого немецкого солдата. Она сползла в траншею и подумала: «Боже, я убила человека». На что ее подруги сказали: «Ты убила фашиста». Участвовала в освобождении Беларуси, а затем на территории Восточной Пруссии, где получила свою вторую награду, – орден Славы II степени. Во время одного из боев она пыталась спасти командира артиллерийского взвода и была тяжело ранена осколком и, к сожалению, погибла от этих ран.

Тем, кто рвал одежду и парашюты на бинты, спасал раненых посреди бомбежек, посвящена отдельная глава. Девушки со школьной скамьи рвались в медсестры, чтобы поскорее освободить Родину из оков фашизма. Благодаря медикам в строй вернулось 73 % бойцов. Среди героинь в белых халатах Зинаида Туснолобова-Марченко. За несколько дней она спасла 128 раненых. Вытягивая с поля боя бойца, Зина сама стала мишенью для врагов. Замерзшую и полуживую ее нашли в снегу боевые подруги. Из-за тяжелой гангрены девушка осталась без рук и ног.

Анна Галинская:

Когда она уже очнулась, то первым ее желанием было взять в зубы карандаш и написать письмо любимому человеку, чтобы он оставил ее, по сути дела, так она и тренировалась писать. Единственное, что удалось спасти врачам, – это кость, из которой сделали два пальца, чтобы она могла держать вилку и нож. И тем не менее молодой человек ее не бросил, и после войны они жили в Полоцке. Она была почетным жителем Полоцка, у них была замечательная семья. Но в годы Великой Отечественной войны она всему училась заново. Она ездила по заводам и просила, чтобы хоть кто-нибудь написал на снаряде «за Зинаиду Туснолобову», даже было выпущено несколько танков под названием «Зина Туснолобова».

Во время войны гардероб женщин на службе был строго регламентирован. Платье, пальто и берет – вот три вещи, которые прописал специальный Народный комиссариат обороны СССР от 3 августа 1941-го. Среди раритетов – платье Александры Никифоровны Захаровой. По всей строгости, из шерсти, цвета хаки и отличительной желтой планкой, которая означала тяжелую степень ранения.

Девушка была родом из Украины, у нее был неудачный брак. Закончила педагогический и оказалась во время войны в Беларуси. За не девичью храбрость выросла от связной партизанского отряда до комиссара 255-го партизанского полка. Анна Галинская:

Представьте, насколько должно было быть сильное уважение мужчин, чтобы ее избрать комиссаром, потому что всего на территории Беларуси в партизанских отрядах и бригадах было всего шесть женщин-комиссаров. Она не только занималась политико-массовой работой в партизанском отряде, она участвовала и в боевых операциях. Вспоминали, что она была смела и решительна и своим личным примером иногда показывала, как действительно стоит участвовать в боевых операциях. Она была ранена в локтевой сустав достаточно серьезно, и было решено направить ее в советский тыл. Когда она находилась в госпитале, к ней пришло две новости, сами по себе равноценные. Первое, она узнала, что за мужество, проявленное в этих боях, она награждена орденом Ленина – достаточно высокая награда; в то же время она узнала о том, что ее сын жив.