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Эти фото заставят вас поволноваться. Посмотрите, как воспитывали детей в прошлом веке

24 марта 2021 10:10
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«Вот в наше время было по-другому», «нас родители не так воспитывали». Вы тоже часто слышали это от представителей старшего поколения? А как же их воспитывали? Мы собрали несколько ретро-снимков с детьми и их родителями. Некоторые вас развеселят, но есть и те, после которых волосы встают дыбом!  

Вот, например, мама с дочкой катается на фуникулере, как сообщает Spotlight. Безопасность? Нет, не слышали. Женщина просто придерживает своего ребенка рукой. Но посмотрите, какая там высота!  

Эти фото заставят вас поволноваться. Посмотрите, как воспитывали детей в прошлом веке-1

Фото: Spotlight/Reddit/thisisanendtable

Милое фото с котиком? Да, только если он не в три раза больше ребенка и у него нет острых клыков и когтей.

Эти фото заставят вас поволноваться. Посмотрите, как воспитывали детей в прошлом веке-4

Фото: Spotlight/r/pics

Сегодня, к счастью, в зоопарках стоят прочные ограждения в вольерах с хищными животными.

Эти фото заставят вас поволноваться. Посмотрите, как воспитывали детей в прошлом веке-7

Фото: Spotlight/Reddit/youngbarrister

Идете кататься на коньках и не знаете, куда деть своего малыша? Вот вам лайфхак!

Эти фото заставят вас поволноваться. Посмотрите, как воспитывали детей в прошлом веке-10

Фото: Spotlight/r/OldSchoolCool

Если бы кто-то увидел такое сегодня, то однозначно позвонил бы в МЧС или скорую. Но на фото родители всего лишь учат своих сыновей плавать. Вот такие ретро-методы.  

Эти фото заставят вас поволноваться. Посмотрите, как воспитывали детей в прошлом веке-13

Фото: Spotlight/r/WTF

Именно так выглядело детское автомобильное кресло в 1950-е.  

Эти фото заставят вас поволноваться. Посмотрите, как воспитывали детей в прошлом веке-16

Фото: Spotlight/r/pics

Эти фото заставят вас поволноваться. Посмотрите, как воспитывали детей в прошлом веке-18

Фото: Spotlight/r/OldSchoolCool

Удивительно, как спокойны родители на этой фотографии. Зато эмоции сыновей предельно искренние!  

Эти фото заставят вас поволноваться. Посмотрите, как воспитывали детей в прошлом веке-21

Фото: Spotlight/Reddit/JasonPlatz

А как вам такое зрелище? Не для слабонервных, согласны?

Эти фото заставят вас поволноваться. Посмотрите, как воспитывали детей в прошлом веке-24

Фото: Spotlight/Reddit/imakethenews

Эта бабушка решила всерьез заняться своим внуком. Молодой человек не ходил на свидания – бабуля все устроила сама (подробности здесь).  

# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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