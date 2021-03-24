Эти фото заставят вас поволноваться. Посмотрите, как воспитывали детей в прошлом веке

«Вот в наше время было по-другому», «нас родители не так воспитывали». Вы тоже часто слышали это от представителей старшего поколения? А как же их воспитывали? Мы собрали несколько ретро-снимков с детьми и их родителями. Некоторые вас развеселят, но есть и те, после которых волосы встают дыбом!

Вот, например, мама с дочкой катается на фуникулере, как сообщает Spotlight. Безопасность? Нет, не слышали. Женщина просто придерживает своего ребенка рукой. Но посмотрите, какая там высота!