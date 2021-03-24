Эти фото заставят вас поволноваться. Посмотрите, как воспитывали детей в прошлом веке
«Вот в наше время было по-другому», «нас родители не так воспитывали». Вы тоже часто слышали это от представителей старшего поколения? А как же их воспитывали? Мы собрали несколько ретро-снимков с детьми и их родителями. Некоторые вас развеселят, но есть и те, после которых волосы встают дыбом!
Вот, например, мама с дочкой катается на фуникулере, как сообщает Spotlight. Безопасность? Нет, не слышали. Женщина просто придерживает своего ребенка рукой. Но посмотрите, какая там высота!
Фото: Spotlight/Reddit/thisisanendtable
Милое фото с котиком? Да, только если он не в три раза больше ребенка и у него нет острых клыков и когтей.
Сегодня, к счастью, в зоопарках стоят прочные ограждения в вольерах с хищными животными.
Фото: Spotlight/Reddit/youngbarrister
Идете кататься на коньках и не знаете, куда деть своего малыша? Вот вам лайфхак!
Фото: Spotlight/r/OldSchoolCool
Если бы кто-то увидел такое сегодня, то однозначно позвонил бы в МЧС или скорую. Но на фото родители всего лишь учат своих сыновей плавать. Вот такие ретро-методы.
Именно так выглядело детское автомобильное кресло в 1950-е.
Фото: Spotlight/r/OldSchoolCool
Удивительно, как спокойны родители на этой фотографии. Зато эмоции сыновей предельно искренние!
Фото: Spotlight/Reddit/JasonPlatz
А как вам такое зрелище? Не для слабонервных, согласны?
Фото: Spotlight/Reddit/imakethenews
Эта бабушка решила всерьез заняться своим внуком. Молодой человек не ходил на свидания – бабуля все устроила сама (подробности здесь).