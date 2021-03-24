Наконец-то придёт весна? Какой будет погода в Беларуси до конца недели?

Новости Беларуси. По прогнозам синоптиков, к концу недели в Беларусь наконец-то придет теплая погода, но на большей части территории ожидаются дожди.

Как сообщает Белгидромет, уже в четверг будет плюсовая температура, в некоторых регионах столбик термометра поднимется до +8 °C. Ночью 25 марта ожидается юго-западный ветер, в Гомельской области – северный, в Могилевской – западный, умеренный. Температура воздуха – от -4 °C в Витебской области до +4 °C в Гродненской. Днем во всей стране будет облачно, но без осадков. Воздух прогреется от +3 °C до +8 °C в южных регионах.

В пятницу 26 марта на большей части территории страны ночью осадки не ожидаются. Температура воздуха составит от 0 °C до +4 °C, ветер западный, а в западных регионах – северный. Днем столбик термометра повысится до +7 °C, а в Брестской и Гродненской областях будет еще теплее – до +9 °C. На западе возможен дождь.

В субботу ночью по всей Беларуси будет туман, видимость 50-100 метров. Температура воздуха составит +2°C…+4 °C, ветер южный, умеренный. Температура днем – от +6 °C до +11 °C. Будет преобладать облачность, возможен дождь в южных и юго-восточных регионах.

27 марта сохранится теплая погода, но практически по всей стране пройдут дожди. Ночью воздух прогреется до +7 °C, такая температура ожидается в Брестской области. Самая низкая температура в Минске – +2 °C... +4 °C. Днем облачно, дождь. Осадки не ожидаются лишь в Могилевской и Витебской областях. На западе будет порывистый ветер до 14 м/с. Воздух прогреется до +5 °C...+7 °C, по западу страны – до +7 °C...+9 °C.