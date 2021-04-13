Уверены, что правильно моете овощи? Посмотрите, кто может жить внутри

Вы уверены, что правильно моете овощи? Девушка показала, как моет салат, и повергла в шок всех зрителей. Она сама даже не ожидала, что находилось внутри.

Девушка, зарегистрированная в Tik Tok под ником estefanyy_xo, опубликовала видео, в котором моет листовой салат. На этот способ точно стоит обратить внимание. Вы даже не представляете, какой «мусор» может обитать внутри овощей и фруктов.

Блогер набрала в емкость холодной воды. Затем добавила туда кубики льда и соль. Потом она положила туда кочан листового салата. Прошло несколько минут, и из-под листьев начали всплывать насекомые, которые жили внутри. Там были даже жуки и пауки.

Некоторые пользователи признались, что никогда до этого не мыли овощи.

«О боже, я никогда не мою овощи».

«Я никогда не мою клубнику или салат. Мне более 50 лет. Я здорова и счастлива».

«Если я случайно съем жука, то это не моя проблема. Это проблема насекомого».