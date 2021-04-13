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Маколей Калкин впервые стал отцом. Как назвали ребёнка, и почему все обсуждают его имя?

13 апреля 2021 08:56
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Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин в свои 40 лет впервые стал отцом. Актер и его девушка, Бренда Сонг, рассказали о рождении сына. Малыш появился на свет 5 апреля в 13:10, сообщает Esquire. Пользователи интернета обсуждают имя новорожденного его назвали Дакотой, в честь сестры Калкина, которая погибла в 2008 году. Девушку 13 лет назад сбила машина.  

Маколей Калкин впервые стал отцом. Как назвали ребёнка, и почему все обсуждают его имя?-1

Фото: SPLASH/GALLO IMAGES 

«Мы переполнены радостью», – делятся молодые родители. Пара уже несколько лет живет вместе. Маколей и Бренда познакомились в Таиланде на съемках фильма «Мальчишник в Таиланде». Калкин признавался в одном из интервью, что хотел бы создать семью со своей спутницей. А вот что Бренда Сонг сказала о возлюбленном: «Рядом с ним невозможно быть несчастливой». А еще девушка рассказала, как Калкин ухаживал за ее больной матерью. Когда женщина болела раком, актер навещал ее и готовил овощной суп.  

Маколей Калкин впервые стал отцом. Как назвали ребёнка, и почему все обсуждают его имя?-4

Фото: instagram.com/brendasong

Сейчас пара живет в собственном доме. А еще у них много питомцев три кошки, собака сиба-ину, рыбки и попугай.  

Этот сын осуществил мечту своего отца. Мужчина плакал от счастья  подробности здесь.  

# Дети и родители # калейдоскоп # Маколей Калкин # Бренда Сонг # Фотофакт

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