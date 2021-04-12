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Женщина постоянно спрашивала у дочки, когда она выйдет замуж. Девушка так устала, что решила пойти на крайние меры

12 апреля 2021 14:36
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Часики тикают. Когда жениха приведёшь? Дочь соседки уже третьего родила. Если при прочтении этих фраз у вас на лице появилась улыбка – у вас всё хорошо. Однако у многих девушек употребление в их адрес любого из этих выражений вызывает сильную неприязнь. 

Пользовательница TikTok под ником Braves_babe21, вероятно, достигла своего предела. Она так устала от бесконечных вопросов от мамы на одну и ту же тему, что распечатала партию визитных карточек, чтобы найти себе потенциального партнёра. 

Женщина постоянно спрашивала у дочки, когда она выйдет замуж. Девушка так устала, что решила пойти на крайние меры -1

Фото: tiktok.com/@bravesbabe_2021 

Девушка сообщает, что ей 24 года, она воспитывает ребёнка, работает, независимая, смешливая, любит совершать спонтанные поступки. Braves_babe21 добавила, что всегда готова поделиться со своим мужчиной вкусной едой. На визитках есть фото блогерши, поэтому парень сможет легко оценить её внешность. 

Женщина постоянно спрашивала у дочки, когда она выйдет замуж. Девушка так устала, что решила пойти на крайние меры -4

Фото: tiktok.com/@bravesbabe_2021 

Требования к кандидатуре будущего партнёра у девушки вполне реальные. Он может быть обладателем «отцовского тела». Это значит, что у парня не обязательно должны быть шесть кубиков и прекрасные накачанные руки. Кандидату должно быть от 27 до 46 лет, он должен быть заинтересован в серьёзных отношениях и тоже делиться вкусностями. 

Женщина постоянно спрашивала у дочки, когда она выйдет замуж. Девушка так устала, что решила пойти на крайние меры -7

Фото: tiktok.com/@bravesbabe_2021

С момента публикации видео набрало более 144 тысяч просмотров. И если некоторые комментаторы ожидали увидеть там цитаты Локи «в каком же ты отчаянии», то всё оказалось совсем иначе. Пользователи были восхищены творческим подходом и смелостью девушки, пожелали ей удачи и терпения. 

Кстати, ранее внимание в соцсетях привлёк один из пользователей сайта для знакомств. Список требований мужчины к потенциальной партнёрше оказался слишком суровым – подробнее здесь

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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