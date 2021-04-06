Семена льна для увлажнения и груша против целлюлита. Какие продукты помогут сделать кожу идеальной?

Какие продукты полезны для кожи? Врач-дерматолог поделилась советами, как улучшить состояние своего организма. Она сама пользовалась такими методами, ведь в молодости страдала от экземы, псориаза, дерматита и акне. Что же рекомендует специалист?

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Во-первых, нужно отказаться от сахара, сообщает Daily Mail. Этот продукт повреждает кожу в результате гликирования, когда избыток сахара в крови производит вредные вещества, которые напрямую влияют на коллаген и эластин, вызывая тонкие линии, морщины и дряблость кожи. Проще говоря, сахар ускоряет процесс старения. Но как остановиться, когда организм требует сладкого? Ученые обнаружили, что внутри нас могут жить одни микробы, которые требуют шоколада, и другие, которым хочется брокколи и салат. Так вот, те, кого вы накормите больше, вырастут и подавят своих конкурентов.

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Опустошите сахарницу и перестаньте запасаться шоколадом. Проще держаться, когда сладкого нет рядом. Но не нужно быть слишком строгим. Иногда можно позволить себе вкусняшку. Дерматолог Карен Фишер рассказала и про продукты, которые очень полезны для кожи. Некоторые из них могут помочь избавиться от целлюлита.

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Лук-порей не только заряжает вас здоровьем, но и полезен для кожи. С низким содержанием салицилатов, они содержат кверцетин и другие сильные противовоспалительные вещества. Черные бобы помогают от солнечного воздействия. Они богаты антоцианами, защищающими кожу, которые борются с ультрафиолетовым излучением и повышают уровень коллагена.

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Льняное семя является богатым источником растительных Омега-3 и обладает мощным противовоспалительным, улучшающим настроение и увлажняющим действием. Добавляйте семена льна в коктейли, салаты или используйте их для приготовления оладий.

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Для мягкости кожи используйте конопляное масло. Увлажняйте кожу изнутри маслом семян конопли, богатым источником Омега-6 и противовоспалительных жирных кислот Омега-3. Всего половина чайной ложки масла семян конопли, выпитая прямо из ложки, может сделать вашу кожу более мягкой менее чем за неделю. У этого продукта очень специфический запах. Если он вам очень не нравится, можно приготовить смузи с добавлением масла.

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Свекла способствует увеличению количества коллагена в организме. Древние римляне и греки использовали этот овощ для лечения проблем с кожей, а из листьев делали повязки для ран. В свекле содержится полезный для кожи марганец и фолиевая кислота, которые увеличивают выработку коллагена. Вместо шоколада приобретите порошок рожкового дерева. Им можно посыпать фрукты, использовать в пудингах или добавить в чай. Он успокаивает кожу, избавляя от токсинов в кишечнике и подавляя рост вредных бактерий.

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Одна из проблем, от которых сложно избавиться, является целлюлит. Чтобы убрать апельсиновую корку на коже, вам нужно избегать молочных продуктов, сладостей, пшеницы, большинства злаков, фастфуда, обработанных хлопьев для завтрака и алкоголя. Вместо этого ешьте овощи, нежирное мясо и свежую рыбу. А ускорить процесс поможет груша. Можно есть фрукт просто так, а можно приготовить полезный коктейль. Смешайте две чашки любого растительного молока с четвертью чашки конопляного протеина, половину груши и несколько кубиков льда. И не стоит забывать про спорт. Старайтесь уделять хотя бы 20 минут ежедневным упражнениям, будь то ходьба, бег или йога.

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