Мужчина пошёл на свидание вслепую и отверг знаменитость. Его дразнят уже 30 лет

Мужчина смеха ради на весёлой вечеринке с друзьями согласился принять участие в свидании вслепую на телевидении. И вот уже 30 лет это служит главным поводом для подшучиваний над парнем. Как сообщает Daily Star, сейчас Барнаби Хэндс известен как исполнительный директор по цифровому маркетингу Paramount Pictures, но в 1991 году он был простым 20-летним студентом, который зависал с друзьями на вечеринках.

Фото: ITV

Во время одной из таких вечеринок друзья убедили Хэндса принять участие в телешоу, сутью которого было свидание вслепую. Во время шоу одной из трёх девушек, с которой Барнаби мог бы пойти на свидание, была 20-летняя Аманда Холден. Во время разговора парень подумал, что его собеседница забавная, но, пожалуй, она слишком драматичная. Вместо неё Хэндс выбрал студентку-медика.

Фото: ITV

После программы Барнаби увидел Аманду и почувствовал себя неловко, потому что «она была потрясающей». Парень подошёл к ней и сказал, что ему очень жаль. Девушка ответила: «Не беспокойся об этом». Больше они никогда не виделись. Однако позже Хэндс выяснил, что Холден участвовала в шоу, уже будучи помолвленной.

Фото: instagram.com/noholdenback

Хотя Барнаби упустил шанс встречаться со звездой, он ничуть об этом не жалеет. Хэндс живёт в браке со своей супругой Бекки уже 17 лет и воспитывает двух дочек.

Фото: facebook.com/barnaby.hands

А вот друзья мужчины регулярно припоминают ему тот случай. Сейчас Аманда является популярной британской актрисой. Она не раз появлялась в мужских журналах. И после выхода в печать очередного издания друзья Барнаби звонили ему и говорили: «Не могу поверить, что ты отказал Аманде Холден. О чём ты думал?»

Фото: instagram.com/noholdenback