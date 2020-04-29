Прямой эфир

Утки с птенцами решили прогуляться по оживлённой дороге. Птиц сопровождала полиция – соцсети в восторге

29 апреля 2020 10:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Забавный случай произошел на дороге Великобритании. По одной из ее полос шла семья уток с утятами.  

По информации Daily Mail, пара решила взять своих недавно вылупившихся птенцов на прогулку. Но для нее почему-то пернатые родители выбрали оживленную дорогу.  

Птиц не оставили на произвол, и всю дорогу живую колонну сопровождали сотрудники полиции. Они провели уток в безопасное место. Шестерых утят окружили их родители, полицейский автомобиль и мотоцикл.  

Утки с птенцами решили прогуляться по оживлённой дороге. Птиц сопровождала полиция – соцсети в восторге -1

Скриншот из видео twitter.com/Collarnumber88 

На видео с места можно заметить, что из-за перекрытой дороги сзади образовалась пробка из машин.  

Офицер полиции отметил в соцсетях, что они занимаются не только правонарушениями.  

Утки с птенцами решили прогуляться по оживлённой дороге. Птиц сопровождала полиция – соцсети в восторге -4

Скриншот из видео twitter.com/Collarnumber88 

Неизвестно, сколько времени понадобилось офицерам, чтобы убрать птиц с дороги.  

Пользователей соцсетей умилил этот случай на дороге. Они отметили, что птицы шли по правильной стороне дороги. А некоторые предположили, что это урок, который родители преподнесли птенцам: «Взяли молодежь на экскурсию для важного урока выживания».  

Леопард пытается перевести детенышей через дорогу, но у них свои планы –‌ редкие кадры (читать далее).   

# Дикие животные # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Киркоров в образе Посейдона, ангела и пионера. А вы помните эти костюмы?
29 апреля 2020 07:05

Киркоров в образе Посейдона, ангела и пионера. А вы помните эти костюмы?

Злого кота забрали из приюта. Вот как он ведёт себя в новом доме
28 апреля 2020 14:33

Злого кота забрали из приюта. Вот как он ведёт себя в новом доме

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»
28 апреля 2020 12:00

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»