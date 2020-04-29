Утки с птенцами решили прогуляться по оживлённой дороге. Птиц сопровождала полиция – соцсети в восторге
Забавный случай произошел на дороге Великобритании. По одной из ее полос шла семья уток с утятами.
По информации Daily Mail, пара решила взять своих недавно вылупившихся птенцов на прогулку. Но для нее почему-то пернатые родители выбрали оживленную дорогу.
Птиц не оставили на произвол, и всю дорогу живую колонну сопровождали сотрудники полиции. Они провели уток в безопасное место. Шестерых утят окружили их родители, полицейский автомобиль и мотоцикл.
Скриншот из видео twitter.com/Collarnumber88
На видео с места можно заметить, что из-за перекрытой дороги сзади образовалась пробка из машин.
Офицер полиции отметил в соцсетях, что они занимаются не только правонарушениями.
Скриншот из видео twitter.com/Collarnumber88
Неизвестно, сколько времени понадобилось офицерам, чтобы убрать птиц с дороги.
Пользователей соцсетей умилил этот случай на дороге. Они отметили, что птицы шли по правильной стороне дороги. А некоторые предположили, что это урок, который родители преподнесли птенцам: «Взяли молодежь на экскурсию для важного урока выживания».
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