Утки с птенцами решили прогуляться по оживлённой дороге. Птиц сопровождала полиция – соцсети в восторге

Забавный случай произошел на дороге Великобритании. По одной из ее полос шла семья уток с утятами.

По информации Daily Mail, пара решила взять своих недавно вылупившихся птенцов на прогулку. Но для нее почему-то пернатые родители выбрали оживленную дорогу.

Птиц не оставили на произвол, и всю дорогу живую колонну сопровождали сотрудники полиции. Они провели уток в безопасное место. Шестерых утят окружили их родители, полицейский автомобиль и мотоцикл.