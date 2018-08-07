Уроженец Миор снял родной город с высоты птичьего полета. Видеофакт

По словам автора видео, у него самые теплые воспоминания, связанные с городом, в котором прошло его детство.

Игорь Медюха:

Миоры – небольшой город на северо-западе Беларуси. Один из районных центров в Витебской области. Население Миор около 8000 человек. Миоры – моя родина. Город, в котором прошло все мое детство и юность, в котором я окончил школу. Город, в котором я всегда могу встретить много своих друзей и который навсегда оставит много теплых воспоминаний.

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