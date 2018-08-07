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Уроженец Миор снял родной город с высоты птичьего полета. Видеофакт

07 августа 2018 10:46
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Новости Беларуси. Белорус снял свою малую родину – город Миоры – с высоты птичьего полета.

Игорь Медюха снял колоритные кадры родного города и опубликовал ролик на своем YouTube-канале.

По словам автора видео, у него самые теплые воспоминания, связанные с городом, в котором прошло его детство.

Уроженец Миор снял родной город с высоты птичьего полета. Видеофакт-1

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Igor Medyuha»

Игорь Медюха:
Миоры – небольшой город на северо-западе Беларуси. Один из районных центров в Витебской области. Население Миор около 8000 человек. Миоры – моя родина. Город, в котором прошло все мое детство и юность, в котором я окончил школу. Город, в котором я всегда могу встретить много своих друзей и который навсегда оставит много теплых воспоминаний.

Ролик посмотрели около шести тысяч раз.

Уроженец Миор снял родной город с высоты птичьего полета. Видеофакт-4

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Igor Medyuha»

Некоторые интернет-пользователи поделились своим мнением после просмотра видео.

«Красотень. Обожаю Миоры, любимый город, а самое главное красивый»,

«Спасибо за фильм! Очень красиво и трогательно! Смотрела несколько раз».

Уроженец Миор снял родной город с высоты птичьего полета. Видеофакт-7

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Igor Medyuha»

К слову, Миоры несколько лет назад отпраздновали круглую дату – 500-летний юбилей.

Достопримечательности Витебской области: как живет город Миоры с 500-летней историей и уникальной экотропой (читайте далее).

Кроме того туристам известен Миорский водопад – самый большой в Беларуси (смотрите здесь).

Если вы хотите показать красоту своего родного места, то принимайте участие в нашем творческом конкурсе и откройте для нас ваши любимые уголки Беларуси. Правила и условия его проведения смотрите здесь

# Достопримечательности Беларуси # калейдоскоп # Игорь Медюха # Фотофакт

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