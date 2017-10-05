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Сокровища Витебской области: единственная пещера в Беларуси и Миорский водопад

05 октября 2017 09:41
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Ходят легенды, что в Витебской области возле Гиньковского озера в пещере прячется белорусский дракон – цмок, а на реке Вята струится водопад. Мы решили проверить слухи, а заодно воочию увидеть и вам показать природу и экзотику Беларуси.

Говорят, в пещере до сих пор хранятся несметные сокровища местных панов, московских князей и  даже Наполеона Бонапарта. Но, когда французская армия отступала, солдатам пришлось куда-то спрятать богатство. С такими мыслями и надеждами пробираться было куда легче.

 Добраться до водной жемчужины Беларуси возле деревни Прудники оказалось проще, но не без помощи местного жителя. Знаменитый Миорский водопад несёт в себе воды реки Вята. В 19 веке тут находились водяные мельницы, которые обеспечивали электричеством весь город Миоры и местные поселения. Но в 60-е годы всё разрушили. А строить заново так и не решились.

Теперь живописная достопримечательность – место релаксации.

# общество # Достопримечательности Витебской области # Фотофакт # Александр Хайновский # Достопримечательности Беларуси # Алёна Чернявская # Светлана Будько

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